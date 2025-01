https://noticiaslatam.lat/20250131/el-presidente-de-colombia-afirma-que-milei-esta-acabando-con-argentina-1160889323.html

El presidente de Colombia afirma que Milei está acabando con Argentina

El presidente de Colombia afirma que Milei está acabando con Argentina

Sputnik Mundo

BOGOTÁ (Sputnik) — El presidente de Colombia, Gustavo Petro, señaló a su homólogo argentino, Javier Milei, de estar destruyendo Argentina, mientras hablaba... 31.01.2025, Sputnik Mundo

2025-01-31T06:39+0000

2025-01-31T06:39+0000

2025-01-31T06:39+0000

américa latina

argentina

javier milei

gustavo petro

colombia

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/09/10/1157541164_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_696653e3e6a9779405e1204843bcef6a.jpg

Petro estuvo presente en Barranquilla, Atlántico (norte), en una marcha contra los altos costos de la energía en esa ciudad. "Donde nos durmamos, vuelven las tarifas arriba. Están esperando que no lleguen los recibos con la fórmula reducida. No me digan que solo van a aplicar la fórmula en 2028, esperando que Petro salga de la presidencia, esperando que un Milei aparezca y acabe con todo", sentenció. El presidente ya había cuestionado a Milei anteriormente, luego de que este lo llamara "terrorista asesino" en marzo de 2024.

https://noticiaslatam.lat/20250130/un-golpe-de-efecto-contra-la-oposicion-milei-va-contra-las-primarias-para-elegir-a-candidatos-1160851525.html

argentina

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

argentina, javier milei, gustavo petro, colombia