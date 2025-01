"Un golpe de efecto contra la oposición": Milei va contra las primarias para definir candidaturas

https://noticiaslatam.lat/20250130/un-golpe-de-efecto-contra-la-oposicion-milei-va-contra-las-primarias-para-elegir-a-candidatos-1160851525.html

Sputnik Mundo

El Gobierno apuesta por suspender las elecciones utilizadas para definir las candidaturas. El llamado a sesiones extraordinarias en el Congreso incluye el... 30.01.2025

El 2025 comenzó con una intensa labor parlamentaria en la Argentina bajo el mandato de Javier Milei. En el llamado a sesiones extraordinarias del Congreso, el Ejecutivo priorizó el tratamiento del proyecto de reforma para el fortalecimiento electoral, mediante el cual se suprimirían las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) —utilizadas para definir candidaturas—, en un año que estará marcado por los comicios legislativos de medio término.A siete meses de su primera prueba ante el electorado, el oficialismo acelera la eliminación de los comicios internos, que deberían realizarse en agosto próximo. Instauradas en 2009, las PASO fueron concebidas como un instrumento para que sean los votantes quienes diriman las candidaturas y no cada partido político. Además, la herramienta constituye un "filtro", ya que excluye de la contienda a los espacios que obtengan menos del 1,5% de los sufragios.Oficialmente, el argumento esgrimido por la Casa Rosada remite al costo fiscal que suponen las primarias. La prédica fiscalista —bandera irrenunciable de La Libertad Avanza— sirve para edulcorar un efecto concreto que la virtual eliminación o suspensión de las primarias tiene en elecciones legislativas: la instancia suele resultar más útil a los partidos opositores —donde la disputa por el liderazgo está abierta— que al Gobierno, particularmente signado por un verticalismo que castiga con la expulsión a cualquier funcionario rebelde.De ser sancionada, la iniciativa estará vigente para los comicios venideros, que podrían constituir una vía de fuerte expansión para el oficialismo. El llamado a las urnas fijado para octubre derivará en la renovación de 127 curules de diputados (la mitad) y de 24 del Senado (un tercio). Dado que se trata de una fuerza extraordinariamente joven, La Libertad Avanza no pondrá en juego ningún escaño: esto supone la posibilidad de moderar la situación de flagrante minoría en la cual se encuentra, con apenas 39 diputados y seis senadores.La reforma en cuestión no es el único eje seleccionado por el Ejecutivo para ser tratado durante las sesiones extraordinarias, comprendidas del 20 de enero al 21 de febrero. Entre los otros cinco puntos del temario confeccionado por la Casa Rosada destaca otro proyecto con claro impacto electoral: el de "Ficha Limpia", que establece que las personas condenadas en segunda instancia por delitos de corrupción no podrán presentarse como candidatas en los comicios.El proyecto, que reviste una fuerte polémica dado que puede afectar a dirigentes sin sentencia firme —es decir, sin confirmación por parte de la Corte Suprema de Justicia, el máximo tribunal del país— tiene nombre y apellido: de sancionarse, excluiría de la contienda a la expresidenta Cristina Kirchner (2007-2015) condenada a seis años de prisión por presunta corrupción en la obra pública."No interesa que haya internas"Según el politólogo Diego Reynoso, la iniciativa de eliminar o suspender las elecciones primarias no se explica exclusivamente por la búsqueda de reducir el gasto público. De acuerdo al consultor, a La Libertad Avanza "no le interesa que haya internas, porque está bien organizado y con liderazgos claros". De concretarse, la iniciativa redundará en una cristalización de la relación de poder entre el oficialismo y el PRO, el partido liderado por el expresidente Mauricio Macri (2015-2019), quien impulsa una alianza electoral habida cuenta de la fuga de su electorado hacia el Gobierno."Sin PASO, los aliados del Gobierno no van a poder medirse por fuera y entonces deberán aceptar las condiciones del Ejecutivo, que todo indica que los relegarán a un lugar menor", apuntó Reynoso. "Eliminar las primarias resulta funcional al discurso oficialista centrado en la lucha contra la 'casta política', que insuma fondos públicos para dirimir sus internas", apuntó el politólogo.No obstante, para el investigador, las primarias han desempeñado un papel relevante desde su instauración en 2009. "Las PASO sirvieron durante mucho tiempo para resolver problemas de coordinación partidaria. Además, fueron una suerte de 'limpieza' de las opciones políticas, filtrando aquellas candidaturas que eran prácticamente insignificantes", consideró.De los tribunales a las urnasConsultado acerca del proyecto de "Ficha Limpia", el experto remarcó que "está claro que apunta a la figura de Cristina Fernández". Sin embargo, precisó que "no está claro que al Gobierno le sirva evitar que la expresidenta sea candidata: para Milei siempre será mejor rivalizar con Cristina para polarizar la elección frente a una adversaria a la cual cree que puede vencer".Según el consultor, no es el libertario quien más interesado está en inhibir una candidatura de la titular del Partido Justicialista. "Quienes más tirria tienen con Cristina Fernández son Macri y sus referentes, cuyo enfrentamiento con los Kirchner precede a la irrupción de Milei en la política", precisó.

