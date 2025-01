https://noticiaslatam.lat/20250131/el-black-hawk-que-colisiono-con-el-avion-de-pasajeros-en-washington-pertenecia-a-una-unidad-de-1160892699.html

El Black Hawk que colisionó con el avión de pasajeros en Washington pertenecía a una unidad de élite

El Black Hawk que colisionó con el avión de pasajeros en Washington pertenecía a una unidad de élite

31.01.2025

También se especifica que los pilotos estaban operando con la ayuda de visores nocturnos. Especificó que el helicóptero y sus pilotos estaban asignados al 12.º Batallón de Aviación del Ejército de EEUU, una unidad de transporte VIP estacionada en el cercano Fort Belvoir, en el estado de Virginia. La unidad utiliza los modelos Sikorsky UH-60 Black Hawk y Sikorsky VH-60 Gold Top, y proporciona transporte aéreo prioritario a altos cargos del Ejército y de Defensa en la zona de la capital estadounidense.De acuerdo con un comunicado del Pentágono y la información de los medios de comunicación locales, la tripulación del helicóptero accidentado estaba integrada por un sargento y dos pilotos con rango de capitán (que suelen tener entre 5 y 6 años de experiencia de vuelo) y suboficial mayor (aún más experimentados y que actúan como comandantes y mentores en el trabajo de los capitanes), y las horas de vuelo combinadas de los tres pilotos superaban con creces las 1.500 horas."El piloto instructor tenía más de 1.000 horas de vuelo, el piloto al mando del vuelo en ese momento contaba con más de 500 horas, y el comandante de la tripulación al parecer también acumulaba cientos de horas voladas (...) Ambos aviadores ya habían recorrido esta ruta de noche, no era nada nuevo para ninguno de ellos", aclaró para ABC News el suboficial jefe del Ejército retirado John Koziol.En sus palabras, semejante tiempo de vuelo acumulado por los pilotos de helicópteros (dado el corto tiempo de vuelo de este tipo de aeronaves) es particularmente notable y pone de relieve una vez más la experiencia de aquellos que "eran nuestros mejores pilotos", capaces de volar sin gafas de visión nocturna incluso de noche. En cuanto a las posibles causas del accidente, el antiguo piloto señaló que la ruta utilizada por el Black Hawk accidentado era "un corredor de vuelo relativamente sencillo" además de ser "muy fácil para identificar", mientras que otras fuentes afirmaron que hubo un factor como la altitud.En concreto, existen pruebas de que el helicóptero superó el límite de 60 metros de altitud a la que podría haber pasado por debajo del avión CRJ700, ya que este último se encontraba a una altitud de 120 metros y tras descender a 114 metros dejó de transmitir datos, explicó a los medios el ex investigador de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) Greg Feith.Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue más allá y concluyó que "el helicóptero estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado" y culpó a los aviadores por no realizar maniobras evasivas en una noche despejada y con visibilidad sin obstrucciones.Por otro lado, el ministro de Transporte estadounidense, Sean Duffy, ha dejado claro que los cambios de altitud son un procedimiento normal para los helicópteros militares que operan muy cerca del tráfico comercial en el espacio aéreo local en torno a Washington D.C., y que el avión de American Airlines CRJ700 que se disponía a aterrizar también seguía un patrón de vuelo estándar. Aunque todas estas afirmaciones, basadas en datos preliminares de radar, todavía tienen que ser confirmadas por los investigadores, los funcionarios del Pentágono también sugieren que se está considerando seriamente el factor de la altitud. En este contexto, el 12.º Batallón de Aviación dispuso de una pausa operativa de 48 horas en las misiones "mientras se averigua lo sucedido", según un comunicado del ministro de Defensa, citado por el portal.La Administración Federal de Aviación de EEUU (FAA, por sus siglas en inglés) confirmó con anterioridad que un avión Bombardier CRJ700 de la aerolínea PSA Airlines, que cumplía el vuelo 5342 para American Airlines de Wichita, Kansas, a Washington, chocó en el aire con un helicóptero Sikorsky H-60 durante la maniobra de aterrizaje en el aeropuerto Reagan.Tanto el avión, con 60 pasajeros y cuatro tripulantes a bordo, como el helicóptero, con tres tripulantes, cayeron al río Potomac donde la temperatura del agua no superaba los 1,6°C la noche del 29 al 30 de enero. Según los últimos comunicados, se ha confirmado la muerte de todas las personas que iban a bordo del avión y del helicóptero, y hay informes de que los socorristas ya habrían recuperado del agua dos cajas negras.Es el primer accidente aéreo grave en Estados Unidos en 16 años, después de que en febrero de 2009 un avión de pasajeros se estrellara contra una casa en Nueva York, matando a los 49 pasajeros y a la tripulación, así como a un ocupante de la vivienda.

