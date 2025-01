https://noticiaslatam.lat/20250130/lula-declara-que-si-trump-eleva-los-aranceles-a-los-productos-brasilenos-hara-lo-mismo-1160873387.html

Lula declara que si Trump eleva los aranceles a los productos brasileños hará lo mismo

Lula declara que si Trump eleva los aranceles a los productos brasileños hará lo mismo

RÍO DE JANEIRO, BRASIL (Sputnik) — El presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, declaró que si su homólogo de EEUU, Donald Trump, decidiera aumentar los... 30.01.2025

Lula añadió que quiere "mejorar" la relación de Brasil con EEUU y que a pesar de las diferencias ideológicas, quiere que el trato esté basado en el respeto entre países soberanos. Lula sí criticó, no obstante, los movimientos de Trump frente a organismos internacionales, clasificando como una "regresión de la civilización humana" el hecho de que haya sacado a EEUU del Acuerdo de París o de la Organización Mundial de la Salud.El presidente brasileño también agregó que, de momento, no hay interés en contactar con Trump por teléfono porque no hay ningún asunto sobre la mesa, sin embargo, confió en poder encontrarse con él personalmente en foros como el G7, si Brasil es invitado, o en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, si Trump no desiste también de la ONU, ironizó Lula.

