https://noticiaslatam.lat/20250130/crecimiento-notable-china-marca-ano-record-en-la-instalacion-de-energias-renovables-al-extranjero-1160860625.html

"Crecimiento notable": China marca año récord en la instalación de energías renovables al extranjero

"Crecimiento notable": China marca año récord en la instalación de energías renovables al extranjero

Sputnik Mundo

Pekín ha conseguido poner en marcha unos 24 gigavatios (GW) de nuevas capacidades en 2024, más de la mitad de ellas basadas en fuentes renovables, reporta el... 30.01.2025, Sputnik Mundo

2025-01-30T13:11+0000

2025-01-30T13:11+0000

2025-01-30T13:11+0000

economía

📈 mercados y finanzas

china

🌏 asia

energía limpia

iniciativa de la franja y la ruta (bri)

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/105438/93/1054389319_0:0:3888:2188_1920x0_80_0_0_936723f49ff1afe15dc2a06193fd5f53.jpg

Aunque parte de las capacidades que China ha puesto en marcha en el exterior son a base de carbón, ya del 52% de ellas (8 GW de capacidad de energía solar y 5 GW de hidroeléctrica) son de origen renovable, indica medio, refiriéndose a los datos de un informe de Wood Mackenzie. Esto contrasta con los 10 GW correspondientes a 2023 y los 22 GW de 2022, mientras que la capacidad total a partir de 2013 asciende a 156 GW, con el 2024 siendo un "año récord" para los proyectos energéticos chinos en el extranjero.El portal señala que los Estados en los que los expertos desde China instalaron estas infraestructuras forman parte del proyecto chino Iniciativa de la Franja y la Ruta. Pekín, que ha introducido una cantidad récord de nueva capacidad eólica y solar dentro del país, "no se duerme en los laureles" y "exporta sus conocimientos" a los países que participan en dicha iniciativa.Al mismo tiempo, el medio observa una tendencia a la reducción de los proyectos basados en hidrocarburos e incluso a la anulación de algunos ya aprobados: por ejemplo, desde 2021 se ha cancelado un total de 42,8 GW de nueva capacidad alimentada con carbón, según datos del Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio (CREA por sus siglas en inglés). "El rápido crecimiento de los proyectos solares [de China] en el extranjero en 2024 es notable. Las empresas chinas están dando gran prioridad a las tecnologías más ecológicas en el extranjero (...) Están liderando su difusión en numerosos mercados en desarrollo que antes no podían permitírselo", comentó al respecto un representante de Wood Mackenzie, Alex Whitworth.Por su parte, otro representante de este think-tank en la región Asia-Pacífico, Yanqi Cao, detalló que las compañías chinas están invirtiendo activamente en energías renovables en los cinco mercados más dinámicos de la Iniciativa de la Franja y la Ruta y destacó el aumento de la expansión de sus actividades. Dicho esto, el CREA espera que el crecimiento de la capacidad de energía limpia se acelere, ya que sus promotores aspiran a completar los proyectos antes de que finalice el 14.º Plan Quinquenal de China (2021-2025), algo que, como resume Oilprice, "no es de extrañar", dado que Pekín es "la potencia totalmente dominante en tecnología solar y eólica a nivel mundial".

https://noticiaslatam.lat/20241220/china-conecta-a-la-red-un-proyecto-solar-que-es-igual-a-toda-la-capacidad-fotovoltaica-de-canada-1159919846.html

china

🌏 asia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📈 mercados y finanzas, china, 🌏 asia, energía limpia, iniciativa de la franja y la ruta (bri)