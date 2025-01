https://noticiaslatam.lat/20250128/juez-bloquea-temporalmente-la-orden-de-trump-para-suspender-la-ayuda-federal-1160820913.html

Juez bloquea temporalmente la orden de Trump para suspender la ayuda federal

Un juez federal del Distrito de Columbia bloqueó la orden del Gobierno de Donald Trump que congelaba billones de dólares en subvenciones y ayudas federales, la... 28.01.2025, Sputnik Mundo

De acuerdo con el diario The New York Times, la determinación del juez fue en respuesta a la demanda presentada por Democracy Forward, una organización que argumentó que la orden —que entraba en vigor este 28 de enero— violaba la Primera Enmienda.Trump ordenó suspender los pagos de subvenciones y ayudas federales, una medida que "podría afectar el flujo de miles de millones de dólares". Bloomberg reportó que la Administración del republicano enfrentaba esta demanda, que fue presentada ante un tribunal federal de Washington. La finalidad de la demanda era "bloquear de inmediato" las medidas que la Oficina de Gestión y Presupuesto de Estados Unidos determinó a través del director de presupuesto en funciones del Gobierno republicano.Los demandantes argumentaron, según el medio estadounidense, que el memorando de la Administración no citaba a la autoridad legal para esta medida, sino que "también se dirige a los beneficiarios de fondos federales en función de sus puntos de vista", lo que sería violatorio de la Constitución. Funcionarios gubernamentales habían señalado ante medios que la decisión de Trump garantizaría que "todo el financiamiento se alinee con las órdenes ejecutivas firmadas" por el presidente en sus primeras horas en la Casa Blanca.Estas órdenes supuestamente tendrían la intención de eliminar políticas respecto a personas transgénero, diversidad, equidad e inclusión, así como la protección del medio ambiente, afirmaron algunos portales informativos.Funcionarios citados señalaron que la asistencia federal a los ciudadanos no se vería afectada por estas medidas, incluida la Seguridad Social, los préstamos estudiantiles y las becas. El financiamiento federal fluye a organizaciones sin fines de lucro, gobiernos municipales y agencias estatales. No estaba claro qué programas se verían afectados, según la prensa estadounidense. Agencias internacionales afirmaron que la congelación de los fondos podría afectar e interrumpir la investigación en temas de salud, programas educativos y otras iniciativas. Algunos portales indicaron que, incluso las subvenciones que ya fueron otorgadas, pero no han sido gastadas, podrían ser frenadas. Diarios estadounidenses afirmaron que varios estados estarían planeando presentar demandas para bloquear esta orden de Trump.

