2025-01-27

La CIA, que durante años aseguraba que no tenía datos suficientes para hacer conclusiones sobre las causas que provocaron el surgimiento del coronavirus SARS-CoV-2, ahora ha cambiado su postura y apoya la versión sobre una fuga accidental del virus del laboratorio chino de Wuhan, informó anteriormente The New York Times.Se señala que tras ese cambio de postura no hay datos nuevos de inteligencia, solo un estudio más detenido de las condiciones de trabajo que existían en los laboratorios de Wuhan antes de estallar la epidemia.Al comentarlo, Mao Ning señaló que la procedencia del coronavirus es un problema científico y corresponde a los científicos estudiarlo y sacar conclusiones."EEUU debe dejar de politizar e instrumentalizar el problema del origen del coronavirus y de echar la culpa a otros países", declaró, agregando que Washington debe disipar las dudas sobre los laboratorios biológicos en su país y presentar explicaciones sobre su actividad a la opinión pública internacional.La diplomática recordó que anteriormente el grupo conjunto de expertos de China y de la Organización Mundial de la Salud (OMS), tras visitar los respectivos laboratorios de Wuhan llegó a la conclusión de que era "extremadamente improbable" que el virus tuviera su origen en ese laboratorio.Los congresistas estadounidenses, por su parte, tras un estudio que duró dos años anunciaron que era muy probable que el coronavirus saliera de un laboratorio de la ciudad china de Wuhan.

