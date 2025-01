https://noticiaslatam.lat/20250124/eeuu-marca-la-tendencia-de-profundizacion-de-la-guerra-comercial-y-un-asedio-militar-contra-china-1160727510.html

EEUU marca "la tendencia de profundización de la guerra comercial y un asedio militar contra China"

EEUU marca "la tendencia de profundización de la guerra comercial y un asedio militar contra China"

Sputnik Mundo

Las amenazas del nuevo presidente estadounidense, Donald Trump, a China apuntan a la intensificación de la guerra comercial entre los países, lo que refleja... 24.01.2025, Sputnik Mundo

2025-01-24T17:51+0000

2025-01-24T17:51+0000

2025-01-24T17:51+0000

internacional

eeuu

donald trump

xi jinping

china

canal de panamá

política

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/106592/96/1065929604_0:0:2027:1140_1920x0_80_0_0_7adde983609060ad8c342388b87b4f38.jpg

El nuevo presidente estadounidense, Donald Trump, asumió esta semana su cargo con un discurso fuertemente proteccionista y expansionista, cuyos principales objetivos eran los BRICS y China.La disputa comercial entre Estados Unidos y China no es nueva: comenzó en 2017, durante el primer mandato de Trump, y continuó bajo el Gobierno de Joe Biden. No solo abarca el comercio, destaca el doctorando en estudios estratégicos y especialista residente senior en Observa China, Renato Ungaretti.En sus palabras, la postura asertiva de China es una de las características del Gobierno del presidente chino Xi Jinping."Con el Gobierno de Xi Jinping, vemos que China ya está adoptando una postura más asertiva, y creo que esta mayor defensa y este rechazo más vehemente y contundente por parte de la diplomacia china no es sorprendente", subraya.Sin embargo, descarta una acción militar de China como respuesta al país norteamericano en una posible ocupación del canal de Panamá.Añade que una respuesta de Pekín tampoco sería militar y que lo más probable es que China busque alternativas económicas, comerciales y de gobernanza para superar posibles interrupciones en el comercio derivadas de una posible ocupación militar estadounidense del canal de Panamá.La intensificación de las políticas antichinas de Estados Unidos tiene como raíces la política exterior llamada pivote asiático, implementada durante la Administración de Barack Obama (2009-2017), que reorientó las prioridades de Washington hacia Asia, con el objetivo de ampliar los acuerdos con países de la región para contener y limitar la influencia de China y su iniciativa de la Franja y la Ruta, destaca el doctor en relaciones internacionales por la Universidad Federal de Río Grande do Sul (UFRGS) y autor del libro China y la Nueva Ruta de la Seda, Diego Pautasso.Agrega que la posibilidad de que Washington convierta la narrativa expansionista de Trump en una escalada militar y ocupación territorial es real."Además de la forma mediatizada de hacer política, inflando a sus votantes, el hecho es que la guerra y la proyección de poder están en el ADN de EEUU. Su historia está atravesada por intervenciones de diversos tipos en todos los sectores. En una situación de deshilachamiento del tejido social interno y la percepción de una pérdida progresiva de poder relativo, la postura estadounidense ha sido [y tenderá a ser más] errática", destaca.Sin embargo, subraya que en una posible adquisición del canal por parte de Estados Unidos, China no podría ni estaría obligada a intervenir.Washington y Pekín libran una guerra comercial desde junio de 2018, cuando el entonces presidente Donald Trump (2017-2021) anunció la primera subida arancelaria a productos del gigante asiático para equilibrar una balanza negativa para su país.En tanto, el Gobierno de Pekín se opuso "firmemente a las últimas medidas de control de Estados Unidos" sobre la exportación de semiconductores, señalaron desde el Ministerio de Comercio. Y calificó la medida como una "típica coerción económica y una práctica ajena al mercado", según la agencia Xinhua.

https://noticiaslatam.lat/20250121/retorica-victimista-y-agresiva-politica-exterior-que-mas-ofreceria-el-nuevo-mandato-de-trump-1160635804.html

https://noticiaslatam.lat/20250124/por-que-la-amenaza-de-trump-de-imponer-aranceles-del-100-a-los-paises-de-los-brics-seria-un-farol-1160720581.html

eeuu

china

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, donald trump, xi jinping, china, canal de panamá, política