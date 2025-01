https://noticiaslatam.lat/20250124/el-mandatario-de-transnistria-acusa-a-chisinau-de-impedir-el-suministro-de-energia-a-la-republica-1160720347.html

El mandatario de Transnistria acusa a Chisináu de impedir el suministro de energía a la república

24.01.2025

El mandatario explicó que Tiráspol intentó llegar a un acuerdo con la compañía moldava Natural Gaz D.C., que cuenta con garantías europeas y una licencia para transportar el gas por el territorio de Moldavia, pero Chisináu presentó "una resistencia feroz" a sus pedidos.Krasnoselski alertó de que "el gas que se suministra para las cocinas de las torres residenciales y casas particulares se habrá agotado para finales de enero y, para la calefacción, no hay en ninguna parte". "Sin el gas dentro del sistema, harán falta dos o tres meses para reanudar el suministro de la energía térmica a los edificios de varios pisos. Y además están los hospitales y centros penitenciarios, a baja presión pero todavía con gas. Habrá que reestructurar el sistema. Claro que nos estamos preparando para ello, pero ya es algo que roza la catástrofe", subrayó. La portavoz de la Comisión Europea, Anna-Kaisa Itkonen, declaró la víspera que en Bruselas son "conscientes de la grave situación energética en Transnistria" y están "en contacto con las autoridades moldavas para minimizar las consecuencias de la interrupción del suministro de gas ruso al país". En sus palabras, actualmente se realizan envíos de electricidad y gas a Moldavia, y no se observa ninguna violación a la seguridad de esos suministros. Los medios de comunicación moldavos informaron con anterioridad que la empresa privada Natural Gaz D.C. había firmado un acuerdo marco con la empresa Tiraspoltransgaz para el suministro de gas a Transnistria. El primer ministro moldavo, Dorin Recean, por su parte, destacó el pasado 17 de enero que Moldovagaz es la única empresa autorizada para suministrar gas a ese territorio. El mismo día, Krasnoselski le pidió a la presidenta de Moldavia, Maia Sandu, que Chisináu no impidiera el suministro de gas ruso. A finales de diciembre pasado, la compañía rusa Gazprom advirtió que a partir del 1 de enero dejaría de suministrar gas a Moldavia, debido a que Moldovagaz ha acumulado una deuda de 709 millones de dólares que Chisináu se niega a amortizar. Las entregas de gas ruso cesaron el 1 de enero por la negativa de Kiev a prorrogar el acuerdo sobre el tránsito de gas ruso a Europa por territorio ucraniano. La Central Hidroeléctrica Moldava, situada en el territorio de Transnistria, empezó a generar energía usando carbón. Desde el 3 de enero Transnistria comenzó a programar apagones en diferentes zonas. La región autónoma de Transnistria, con el 60% de la población conformada por rusos y ucranianos, estuvo buscando la salida de Moldavia durante los últimos años de existencia de la Unión Soviética, temiendo que los nacionalistas empujasen al país a unirse a Rumania. En 1992, tras el frustrado intento del Gobierno moldavo de resolver el problema usando la fuerza, la región autónoma se convirtió de hecho en un territorio independiente. Actualmente, es un territorio fuera del control de Moldavia con todos los atributos de un Estado, incluidas moneda propia, Constitución, bandera y Fuerzas Armadas.

