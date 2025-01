https://noticiaslatam.lat/20250116/rusia-rechaza-declaraciones-de-polonia-sobre-sus-presuntos-planes-de-organizar-atentados-1160520274.html

Rusia rechaza declaraciones de Polonia sobre sus presuntos planes de organizar atentados

Rusia rechaza declaraciones de Polonia sobre sus presuntos planes de organizar atentados

Sputnik Mundo

MOSCÚ (Sputnik) — El portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, calificó de infundadas las declaraciones del primer ministro polaco, Donald Tusk, sobre la... 16.01.2025, Sputnik Mundo

2025-01-16T16:22+0000

2025-01-16T16:22+0000

2025-01-16T16:22+0000

internacional

dmitri peskov

transnistria

moldavia

gazprom

gas

rusia

🌍 europa

israel

hamás

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/07/04/1155922733_0:178:3007:1869_1920x0_80_0_0_e8b54ceaa74e8f2d04d3899c88ae0474.jpg

Además, señaló que Polonia destaca entre los países europeos por su tendencia a formular acusaciones sin fundamento, liderando con frecuencia esta práctica.En la víspera, durante una reunión con Volodímir Zelenski, Tusk señaló que "Rusia planeó ataques aéreos tanto contra Polonia como contra aerolíneas de todo el mundo".Rusia está lista para ayudar a Transnistria en la esfera del gasAsimismo, el vocero declaró que Rusia está dispuesta a ayudar a Transnistria en cuestiones relacionadas con el gas. Pero Moldavia también debería emprender acciones y cumplir los contratos, agregó Peskov."Sí, Moscú está lista y dispuesta a brindarle ayuda a Transnistria. Al mismo tiempo, por supuesto, desde el punto de vista de la logística, Moldavia debe tomar medidas para garantizar el suministro de gas y cumplir los contratos. Todavía no hemos escuchado ninguna declaración sobre su disposición a hacerlo", precisó.El presidente de la autoproclamada República de Transnistria, Vadim Krasnoselski, debatió durante su visita a Moscú con el Ministerio de Energía ruso la reanudación de los suministros de gas a ese territorio. El mandatario concretó que Rusia suministrará "gas humanitario" en el volumen que sea necesario para la población y para el funcionamiento de sus empresas industriales.A finales de diciembre pasado, la compañía rusa Gazprom advirtió que a partir del 1 de enero dejaría de suministrar gas a Moldavia, cuya empresa Moldovagaz ha acumulado una deuda de 709 millones de dólares, que Chisináu se niega a amortizar, aceptando pagar solo 8,6 millones.Las entregas de gas ruso cesaron el 1 de enero por la negativa de Kiev a prorrogar el acuerdo sobre el tránsito de gas ruso a Europa por territorio ucraniano. La Central Hidroeléctrica Moldava, situada en el territorio de Transnistria, empezó a generar energía usando carbón. Desde el 3 de enero, Transnistria empezó a usar el método de rotación de apagones.Mientras Chisináu recibe recursos energéticos de los países europeos, lo que solo afecta al crecimiento de las tarifas para la población, Tiraspol sufre un bloqueo total del suministro de gas. En los edificios residenciales no funciona la calefacción, ni tampoco hay agua caliente, pese a que en la calle la temperatura se mantiene bajo cero.La región autónoma de Transnistria, con el 60% de la población conformada por rusos y ucranianos, estuvo buscando la salida de Moldavia durante los últimos años de la existencia de la Unión Soviética, temiendo que los nacionalistas empujasen a la república a unirse a Rumania.En 1992, tras el frustrado intento del Gobierno moldavo de resolver el problema usando la fuerza, la región autónoma se convirtió de hecho en un territorio independiente. Actualmente, es un territorio fuera del control de Moldavia.Rusia saluda el acuerdo de alto el fuego entre Israel y el movimiento palestino HamásRusia aplaude cualquier acuerdo que detenga las hostilidades en la Franja de Gaza, aseguró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. Indicó también que el país euroasiático no tomó parte en las negociaciones entre Israel y Hamás.El 15 de enero, el primer ministro de Catar, Mohamed Abdulrahman Tani, anunció que Israel y Hamás acordaron un alto el fuego por 42 días con la mediación de Catar, Egipto y Estados Unidos, que contempla la liberación de 33 israelíes retenidos. El pacto entrará en vigor el próximo 19 de enero.

https://noticiaslatam.lat/20250115/decadencia-occidental-y-el-rol-de-america-latina-que-mas-revela-la-rueda-de-prensa-de-lavrov-1160492240.html

https://noticiaslatam.lat/20250110/detencion-del-transito-del-gas-ruso-a-traves-de-ucrania-le-danara-mas-que-a-rusia-1160356556.html

transnistria

moldavia

israel

palestina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

dmitri peskov, transnistria, moldavia, gazprom, gas, rusia, 🌍 europa, israel, hamás, palestina