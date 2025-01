https://noticiaslatam.lat/20250123/por-que-trump-sigue-mintiendo-al-proclamar-que-eeuu-derroto-al-fascismo-en-la-ii-guerra-mundial-1160686676.html

¿Por qué Trump sigue mintiendo al proclamar que EEUU derrotó al fascismo en la II Guerra Mundial?

Lejos de ser un hecho, esta afirmación es una doble falsificación de la historia, explicó a Sputnik el profesor de Historia e investigador del Centro de Estudios de las Américas de la Universidad Estatal de Río de Janeiro, Joao Claudio Pitillo. Esta falsedad busca combatir la pérdida de liderazgo mundial de EEUU a favor de Rusia y China, añadió.¿Quién ganó la Segunda Guerra Mundial?La respuesta a esta pregunta solo es posible a través de una perspectiva de ciencia histórica, reveló Pitillo.Por supuesto, el papel de todos los que lucharon contra el fascismo es importante, enfatizó el historiador. "Pero en el plano histórico, hay que dar al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios", precisó.Desde el comienzo de la Guerra Fría, Estados Unidos ha ocultado la importancia que tuvo la Unión Soviética en la derrota del nazi-fascismo. En este contexto, el analista culpó a las autoridades de EEUU de "crear su propia narrativa, completamente alejada de la realidad".Al final de la Segunda Guerra Mundial, con el mundo dividido entre dos bloques económicamente antagónicos, la URSS gozaba de un gran prestigio internacional y, para "aplacar la victoria soviética y disminuir el alcance del socialismo victorioso frente al fascismo", Washington creó una guerra cultural en la que la verdadera narrativa quedó "eclipsada por relatos parciales y falsos".Según Pitillo, es posible afirmar "científicamente", basándose en los datos y los mapas, que de no ser por las victorias de la Unión Soviética en el Frente Oriental, la maquinaria de guerra nazi habría regresado para apoderarse de lo que quedaba de Europa, concretamente del Reino Unido.En este sentido, la Unión Soviética facilitó la vida a los Aliados, y no al revés, añade el historiador.Japón se rindió por el avance soviéticoOtra falsificación comúnmente aceptada en la visión popular de la Segunda Guerra Mundial es que Estados Unidos derrotó al imperio japonés en el llamado teatro de operaciones del Pacífico, con gran énfasis en los ataques nucleares a Nagasaki e Hiroshima, las únicas veces que se utilizaron armas atómicas en un conflicto real.De hecho, destacó el historiador, los estadounidenses derrotaron a la armada imperial japonesa, pero eso por sí solo no acabó con la capacidad ofensiva de Japón. El mayor número de tropas se encontraba en la ocupación china.Tras la rendición de la Alemania nazi, hubo una petición pública de los líderes aliados para que la Unión Soviética dirigiera sus tropas a atacar Japón.Fue entonces cuando la URSS lanzó la Operación Tormenta de Agosto, que "destruyó el Ejército japonés". En menos de un mes, las fuerzas soviéticas derrotaron a todo el contingente japonés. Sin Manchuria, recalcó el historiador, Japón pierde la joya de su corona: China, un país grande y rico que unía a Japón con el resto del continente asiático.¿Por qué Estados Unidos falsifica la historia?Si, por un lado, Estados Unidos utilizó como arma durante la Guerra Fría la propaganda de que era la principal fuerza de la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial, la continuación de esta mentira por parte de todos los presidentes estadounidenses revela la perpetuidad de la política de propaganda.En la actualidad, Rusia es la principal heredera de la Unión Soviética y, como tal, trata de mantener vivo el legado del conflicto, el heroísmo histórico de su pueblo, el peso de su reconstrucción y los laureles de su victoria. Para Trump y los demás líderes estadounidenses, esta mentira es un "arma en la guerra híbrida" contra Rusia, China y los países del sur global, analizó Pitillo.Al situar a EEUU como principal articulador de la victoria de los Aliados, el país busca "reafirmar sus valores imperialistas de país invencible, poderoso y que ha ayudado al mundo". De esta forma, no solo otorgan a Washington una relevancia que ya no se asienta en la realidad geopolítica actual, sino que también distancian a Rusia de otros países.

