https://noticiaslatam.lat/20250123/el-escandalo-de-corrupcion-de-von-der-leyen-llevaria-al-debilitamiento-del-bloque-en-su-conjunto-1160667391.html

El escándalo de corrupción de von der Leyen "llevaría al debilitamiento del bloque en su conjunto"

El escándalo de corrupción de von der Leyen "llevaría al debilitamiento del bloque en su conjunto"

Sputnik Mundo

Acusada de sobrepasar los límites de su cargo y negociar bajo cuerda un acuerdo multimillonario con la farmacéutica estadounidense Pfizer, Ursula von der Leyen... 23.01.2025, Sputnik Mundo

2025-01-23T12:34+0000

2025-01-23T12:34+0000

2025-01-23T12:34+0000

internacional

política

ursula von der leyen

unión europea (ue)

💬 opinión y análisis

comisión europea

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0c/08/1159591801_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bc7347b8eb3b7ae2e987ef20dfe759ec.jpg

La doctora en Relaciones Internacionales por la Escuela de Economía de Londres y profesora de la Fundación Instituto de Administración (FIA), Carolina Pavese, considera que el caso ha ido perdiendo impulso político a lo largo de los años, pues los vaivenes burocráticos han beneficiado a la propia jefa de la Comisión Europea, recientemente reelegida para un nuevo mandato.Sin embargo, esto no significa que von der Leyen se encuentre en una posición firme, asentada sobre una sólida base política. Para ser elegida, tuvo que construir una amplia base de centro-derecha muy preocupada por los resultados económicos, lo que hace que su posición sea "frágil" debido al momento mismo de la situación política en la Unión Europea.Para el profesor de Relaciones Internacionales de la Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) y del Centro Universitario Belas Artes de Sao Paulo, Demetrius Pereira, una caída del sombrero europeo también representa una sacudida dentro y fuera de la Unión Europea."En el plano interno podríamos asistir a un nuevo intento de desbancar a von der Leyen mediante una moción de censura en el Parlamento Europeo, lo que daría lugar a un baile de sillas dentro de la política europea", señala.En la escena internacional, Pereira explica que el cargo que ocupa la jefa de la Comisión Europea es el de mayor poder dentro del bloque, y el "debilitamiento del líder podría llevar al debilitamiento del bloque en su conjunto".El escándalo de corrupción en el que está implicada Ursula von der Leyen se refiere a su papel en las negociaciones con la empresa Pfizer sobre el suministro de vacunas de COVID-19. En 2021, se informó que Ursula von der Leyen contactó al director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, para cerrar un contrato de 1.800 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 por 36,4 millones de dólares, incluso antes de que se completaran los ensayos clínicos.No solo no era esta la función administrativa de la presidenta de la Comisión Europea, sino que las negociaciones se llevaron a cabo a través de mensajes de texto y sin el consentimiento previo de los Estados miembros de la UE. Estos mismos mensajes fueron borrados.Las acusaciones tienen su origen en una denuncia presentada por el grupo de presión belga Frederic Baldan ante el tribunal de Lieja (Bélgica). Más de mil personas han decidido sumarse a la causa contra von der Leyen. Los Estados nacionales de Polonia y Hungría también decidieron sumarse a la denuncia.El 17 de mayo de 2024, el tribunal de Lieja confirmó su jurisdicción sobre el caso, rechazando su entrega a la Fiscalía Europea (EPPO) por un conflicto de intereses. La segunda vista, programada para el 5 de diciembre, se interrumpió debido a una demanda de la EPPO, que argumenta que von der Leyen tiene inmunidad judicial en este asunto.Al mismo tiempo, el escándalo no impidió que von der Leyen fuera reelegida para su cargo. El Parlamento Europeo la aprobó como jefa de la Comisión Europea el 18 de julio de 2024.

https://noticiaslatam.lat/20250121/tuvo-un-costo-la-ue-reconoce-que-desistir-al-combustible-de-rusia-disparo-el-precio-de-la-energia-1160645086.html

https://noticiaslatam.lat/20250122/ya-es-hora-de-cambiar-orban-admite-que-sanciones-a-rusia-acaban-con-la-competitividad-europea-1160672852.html

unión europea (ue)

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Fabian Falconi

Fabian Falconi

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Fabian Falconi

política, ursula von der leyen, unión europea (ue), 💬 opinión y análisis, comisión europea