En 2021, los medios de comunicación estadounidenses informaron que Ursula von der Leyen se había comunicado con el director ejecutivo del gigante farmacéutico estadounidense Pfizer, Albert Bourla, para cerrar un contrato a largo plazo de compra de 1.800 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 por valor de 35.000 millones de euros, incluso antes de que superaran los ensayos clínicos.El medio The New York Times describió el acuerdo sobre la vacuna contra el COVID entre la presidente de la Comisión Europea y el director general de Pfizer como "una sorprendente alineación de supervivencia política y ajetreo corporativo". Denuncian que las conversaciones respectivas se llevaron a cabo de manera informal a finales de 2020 a través de mensajes SMS y sin el consentimiento previo de los Estados miembros de la UE.La presidenta de la Comisión Europea también envió mensajes de texto a su marido, Heiko von der Leyen, director médico de Orgenesis, una empresa que colabora con Pfizer. Todos fueron borrados accidentalmente, según Ursula von der Leyen.Como consecuencia, la jerarca de la institución europea ha sido acusada de "usurpación de funciones y título", destrucción de documentos públicos y cargos de corrupción de alto nivel que fueron iniciados por el activista belga Frederic Baldan.La primera vista sobre la denuncia se celebró el 17 de mayo de 2024, cuando el tribunal de Lieja confirmó que el llamado caso Pfizergate se ajusta a su jurisdicción y no debe entregarse a la Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés), creada por iniciativa de la propia von der Leyen, debido a un evidente conflicto de intereses.La segunda vista, programada para el 5 de diciembre, se interrumpió debido a una demanda de la EPPO, que envió al tribunal una contrarreclamación de la inmunidad de von der Leyen. La EPPO sostiene que ella goza de inmunidad judicial para ser procesada por corrupción.El portavoz de la Comisión Europea, Stefan de Keersmaecker, declaró el 5 de enero que la jefa del organismo había cancelado todos sus "compromisos externos" de los próximos días tras contraer una "grave neumonía".

