Construcción de túneles de México a EEUU es costosa, pero son "muy rentables" para el narcotráfico

El túnel hallado entre Cuidad Juárez (México) y Texas (EEUU) es solo un ejemplo de las complejas y costosas estructuras que construyen el crimen organizado... 23.01.2025

2025-01-23T00:23+0000

2025-01-23T00:23+0000

2025-01-23T00:29+0000

Recientemente fue descubierta en la frontera entre Estados Unidos y México una compleja y costosa estructura que conecta Ciudad Juárez con El Paso, Texas, la cual, de acuerdo con las autoridades, presuntamente era usada por el crimen organizado para actividades de tráfico ilegal hacia Estados Unidos.El servicio de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) informó que la madrugada del 9 de enero, agentes descubrieron un túnel artificial terminado proveniente de México, que se abre paso hacia el drenaje pluvial público."Estamos orgullosos de los agentes que descubrieron esta infraestructura de contrabando utilizada por organizaciones criminales transnacionales", declaró el Agente jefe de Patrulla del sector de El Paso, Anthony Scott Good, en un comunicado del CBP.Por parte de México, el 10 de enero se informó sobre el descubrimiento, el cual las autoridades afirmaron que se realizó gracias a una acción conjunta entre ambas naciones.Personal del Ejército de México ofreció a la prensa más detalles sobre la construcción hallada en la frontera entre ambos países. De acuerdo con la información, el túnel cuenta una longitud de casi 300 metros tan solo en lado mexicano, así como una altura de 1,80 y un ancho de 1,20, con un sistema de cableado eléctrico que ilumina su interior y un tubo de ventilación para permitir el flujo de oxígeno.Durante un recorrido con representantes de la prensa, el general brigadier de Estado Mayor, de la Secretaría de la Defensa Nacional, José Lemus Cisneros, calculó que la obra para terminar este túnel transfronterizo puedo haber tomado entre uno y dos años, debido a su origen clandestino.Lemus agrego que la existencia y la ubicación del túnel también fueron insinuadas por los traficantes de personas en plataformas de redes sociales como TikTok, en la que una cuenta ofrecía el cruce al vecino país del norte en 6.000 dólares.Operan desde hace más de 30 añosEl pasadizo descubierto este 2025 se une a la historia de los también denominados "narcotúneles" construidos por los cárteles mexicanos desde hace décadas, cuya naturaleza es contrabandear droga hacia Estados Unidos."Está práctica (de construir túneles) que tienen los cárteles para poder enviar droga hacia los Estados Unidos ocurre ya desde hace varias décadas, no es nueva, los primeros 'narcotúneles' de los que se tiene conocimiento entre la frontera de ambos países tienen por lo menos una antigüedad de 25 años”, explica Saucedo.Datos de la Secretaría de Defensa Nacional de México revelan que alrededor de 75 túneles transfronterizos ilegales han sido hallados por personal militar en la frontera norte desde 2007, en cuatro estados fronterizos.Además, un documento de la Casa de Representantes de Estados Unidos, relacionado con la propuesta para una Ley de Defensa de la Frontera Subterránea, revela que se han hallado más de 230 túneles del lado estadounidense en 34 años."Desde 1990, las autoridades han descubierto más de 230 túneles que han traspasado la frontera de EEUU, con un aumento del 80% en la actividad de túneles desde 2008", se lee en el reporte.El documento advierte que los túneles transfronterizos ilícitos son usados por organizaciones criminales, por lo que representan una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.Estructuras complejas y costosas, pero rentablesAunque son muy comunes, estas estructuras para el contrabando son sumamente complejas y difíciles de construir, ya que, según un especialista en construcción consultado por Sputnik, requieren de personal, equipo y herramientas especializadas, así como de complejos estudios previos.El especialista detalla que para conocer las características del lugar donde se construirá un túnel es necesario realizar estudios geotécnicos, así como una especie de radiografías que se hacen al terreno y que permiten saber la densidad del suelo en la zona. Este tipo de análisis regularmente los realizan geólogos o ingenieros civiles."Si se va a hacer una un trabajo tan complejo como este no vas a ir a ciegas, o sea, entonces no puedes ir explorando y decir: ‘A ver dónde me encuentro la roca más blandita, ¿no?’ O sea, sí, tienes que revisar el lugar, para que esté en las mejores condiciones, entonces yo me imagino que previo se hacen este tipo de estudios", agregó Mercado.Sobre el posible costo de una estructura como la recientemente hallada entre Ciudad Juarez y Texas, el experto asegura que aunque no puede calcular el costo real, se puede presumir que requirió de una importante cantidad de recursos económicos para la compra o renta del equipo, el pago al personal y los camiones para retirar la tierra extraída del lugar."Por la naturaleza de la clandestinidad que tiene, yo no sé cuál sea el costo, pero requiere de una buena cantidad de recursos para contratar un tipo de mano de obra que sea adecuada. Las máquinas y las herramientas pueden costar mucho dinero, no son cosas baratas", añade el maestro en ingeniería civil.Pese a lo complejo y costoso de este tipo de estructuras, las organizaciones criminales mexicanas siguen recurriendo a ellas debido a que resultan muy rentables, porque a través de estas se puede traficar grandes volúmenes de drogas hacia Estados Unidos e introducir armas y dinero hacia México."Los narcotúneles son una forma que permite el envío de grandes cantidades de droga por vía subterránea y que ha dado grandes dividendos a las organizaciones criminales. Construir un túnel de estas características es costoso, pero debido a los grandes volúmenes de droga que se pueden traficar mediante estas estructuras las hace muy rentables para las organizaciones del narcotráfico", concluye Saucedo.

