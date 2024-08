https://noticiaslatam.lat/20240803/rusia-tiene-una-de-las-menores-deudas-publicas-per-capita-mientras-que-eeuu-una-de-las-mayores-1156604806.html

Rusia tiene una de las menores deudas públicas per cápita, mientras que EEUU una de las mayores

Rusia tiene una de las menores deudas públicas per cápita, mientras que EEUU una de las mayores

Sputnik Mundo

Este año Rusia se situó entre las tres mayores economías del mundo con menor nivel de deuda pública per cápita, indica el análisis de Sputnik con base de los... 03.08.2024, Sputnik Mundo

2024-08-03T11:23+0000

2024-08-03T11:23+0000

2024-08-03T15:24+0000

economía

📈 mercados y finanzas

rusia

g7

g20

deuda pública

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/103682/25/1036822511_0:0:2326:1308_1920x0_80_0_0_1e054d5ac0dd17860f21710089d60408.jpg

El nivel medio de deuda per cápita del gobierno central entre estos Estados es de 23.600 dólares, pero solo seis de ellos superan esa marca.La India tiene la deuda pública per cápita más modesta, de acuerdo con los últimos datos disponibles: 1.316 dólares por persona. Le sigue Indonesia, con 1.747 dólares, y Rusia culmina los tres primeros puestos con 2.076 dólares al final del primer semestre.El nivel de pasivos públicos de menos de 5.000 dólares per cápita se observa también en Turquía (2.800), China (3.000) y Sudáfrica (4.500), y de 5 a 10.000 se registra en Brasil, México, Arabia Saudita y Argentina. En Corea del Sur, la deuda nacional ya es casi el doble que en Argentina y asciende a 16.000 dólares per cápita, en Alemania alcanzó los 20.900 y en Australia, 21.200 dólares.Los seis países con una deuda superior a la media pertenecen al G7. Canadá es el que menos tiene, 25.300 de dólares, una cifra bastante moderada para este grupo. Francia tiene una deuda de 40.300 dólares, y el Reino Unido e Italia acumulan deudas dos veces mayores que el Gobierno canadiense, 51.600 y 51.900 dólares por persona, respectivamente. La segunda mayor deuda corresponde a los japoneses, con 70.400 dólares.La mayor deuda pública per cápita sigue registrándose en Estados Unidos, con 104.500 dólares por persona. Esta cifra es 80 veces superior a la de la India y 50 veces superior a la de Rusia. De todos los países del mundo, solo Singapur tiene un indicador más alto, 149.300 dólares por persona.

https://noticiaslatam.lat/20240731/hay-razones-para-que-los-contribuyentes-europeos-esten-preocupados-su-nivel-de-deuda-no-baja-1156539798.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📈 mercados y finanzas, rusia, g7, g20, deuda pública