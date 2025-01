https://noticiaslatam.lat/20250122/esta-claro-que-china-esta-en-la-mira-trump-comienza-a-delinear-la-politica-exterior-de-su-mandato-1160652638.html

"Está claro que China está en la mira": Trump comienza a delinear la política exterior de su mandato

"Está claro que China está en la mira": Trump comienza a delinear la política exterior de su mandato

Tras asumir como presidente de EEUU, Donald Trump firmó múltiples órdenes ejecutivas con las que ha cimentado las bases de su Gobierno para el exterior... 22.01.2025

El presidente Donald Trump firmó una serie de órdenes ejecutivas a pocas horas de asumir el cargo, las cuales delinearon algunos objetivos de su Gobierno tanto para el interior como para el exterior. Por ejemplo, se determinó la salida de EEUU de la Organización Mundial de la Salud y del Acuerdo de París.Esto se suma a los reiterados amagos arancelarios que el flamante mandatario estadounidense ha mantenido incluso después de asumir el cargo, los cuales están dirigidos contra China, Europa y socios del continente americano.¿Europa como instrumento?Mauricio Alonso Estévez, doctor en Ciencias Sociales y maestro en Relaciones Internacionales por la UAM, consideró en entrevista con Sputnik que el segundo mandato de Trump buscará que la relación de EEUU con los países europeos se desarrolle dando predominio a sus intereses.El analista dijo que el republicano podría usar la asociación que tiene con los europeos a través de la OTAN para presionar a China. Afirmó que la organización estableció como parte de sus criterios en materia de seguridad que Pekín representa uno de los principales riesgos. "Está claro que China está en la mira", afirmó.En el caso del conflicto en el enclave palestino, el experto señaló que Trump se adjudicó el acuerdo de alto al fuego, dejando de lado por completo a la Administración Biden, además, dijo que la relación de su Gobierno con Tel Aviv seguirá siendo relevante para sus alcanzar sus intereses estratégicos en Medio Oriente.El internacionalista destacó que, pese a su desaire a América Latina, Trump cuenta con diversos puntos de interés en la región, en específico en el caso de México y Panamá. Subrayó que el Corredor Interoceánico, construido durante el Gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, podría tener un papel muy relevante para el mandatario republicano."Tenemos un Donald Trump expansionista"Mauricio Alonso Estévez estimó que en este nuevo periodo de Gobierno podremos ver a un Trump poderoso, gracias a la legitimidad que obtuvo mediante las elecciones. Recordó que el republicano también hizo referencia a que las comunidades hispanas y afrodescendientes votaron por su proyecto.El especialista resaltó que esta legitimidad le dará más fuerza en asuntos como el tema de la migración, la seguridad y el crimen organizado. El presidente estadounidense firmó una "declaratoria de emergencia" en la frontera con México, como una de sus primeras acciones de Gobierno.En ese sentido, el analista agregó que el republicano también tiene una intención expansionista, que no solamente se puede traducir en términos de territorio, sino con presencia militar estadounidense y control económico y financiero.Una relación complejaJulio Peña Vega, responsable del posgrado de Ciencias Políticas de la FES Acatlán de la UNAM, dijo a Sputnik que, respecto a la posible relación que tendrá el Gobierno de Trump con Pekín, el republicano podría manejarse con cierto pragmatismo, en el sentido de que no estará completamente apegado ideologías o a cierta forma de llevar la política exterior.Destacó que, pese a la retórica en la que acusa al país asiático de introducir productos chinos a través de México y Canadá —así como la producción de fentanilo—, la relación entre Washington y Pekín es de "interdependencia económica muy compleja".El experto destacó la llamada entre Trump y Xi Jinping, en la que se habló de las relaciones bilaterales y hasta una posible visita a Pekín. Comentó que en esta resaltó la negociación del republicano con un país que no es débil, que le representa preocupación y una nación que económicamente es muy competitiva.El experto estimó que la relación con Pekín podría "centrarse fuertemente" en la parte los componentes electrónicos, chips y microchips, celulares inteligentes, donde "Estados Unidos ha ido perdiendo terreno". Además de sectores como el de las baterías y la industria electrónica.¿Devolver su lugar a EEUU?El académico resaltó que el presidente Donald Trump discursivamente se ha pronunciado por "devolver a Estados Unidos a su lugar" en temas económicos, políticos y militares, sin embargo, consideró que el país norteamericano ha ido perdiendo su hegemonía, lo que está afectando a la sociedad en cuestiones como el empleo, la inflación y la expansión de las grandes industrias.Peña Vega resaltó que actualmente en el sistema internacional existen varios polos de poder que hacen contrapeso a Estados Unidos y no solamente uno como ocurrió en la Guerra Fría. Respecto a América Latina, el experto señaló que hay gobiernos que están teniendo afinidad y cercanía política con Trump, como las Administraciones de Javier Milei y Daniel Noboa. Consideró que este este es un reflejo de lo que está sucediendo a nivel mundial con movimientos conservadores y nacionalistas, como parte de la nueva dinámica del sistema internacional.

