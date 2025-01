https://noticiaslatam.lat/20250122/es-un-billete-de-ida-sin-vuelta-que-impide-actualmente-enviar-seres-humanos-a-marte-1160663807.html

"Es un billete de ida sin vuelta": ¿Qué impide actualmente enviar seres humanos a Marte?

22.01.2025

Durante su discurso de investidura, el presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que Estados Unidos buscará ampliar su territorio y explorar Marte y prometió plantar una bandera estadounidense en este planeta.Kolga también señaló tres grandes problemas a los que se enfrentarán los colonizadores del planeta rojo en general.En primer lugar, según él, actualmente no existe ninguna nave que pueda volar a Marte, permanecer en su órbita, bajar el aparato con humanos a la superficie del planeta, llevarlo de nuevo a la órbita de Marte y regresar a la Tierra.En cuanto a la nave Starship de Space X, Kolga recordó que no todos sus vuelos han tenido éxito y que no dispone de un motor electro-nuclear, necesario para vuelos largos.En segundo lugar, indicó el especialista, nadie ha resuelto el problema de la radiación fuera del campo magnético de la Tierra. Aclaró que el viaje a Marte dura un mínimo de nueve meses si todo va bien y sin averías, y que después los astronautas tendrían que pasar seis meses en Marte y luego volar de vuelta durante nueve meses. Así, resulta que dos años tendrán que estar expuestos a la radiación, y no se sabe cómo esto se reflejará en una persona en tales condiciones.Esto conduce a un tercer problema, que se trata de fisiología, porque una persona no puede estar en ausencia de gravidez durante un periodo de tiempo largo y continuo.Al mismo tiempo, el científico señaló que el vuelo a Marte supondría un gran avance para la ciencia. Gracias a ello se obtendrán nuevas tecnologías en la industria espacial y de cohetes.

