Ocho estados en EEUU perfilan proyectos de ley para la creación de reservas de criptomonedas

Ocho estados en EEUU perfilan proyectos de ley para la creación de reservas de criptomonedas

Al menos ocho estados de EEUU han impulsado proyectos de ley que proponen la creación de reservas de criptomonedas, una decisión que coincide con el respaldo... 20.01.2025

Durante su campaña electoral, Donald Trump prometió que, en cuanto fuera investido como presidente de Estados Unidos, tomaría medidas para convertir al país norteamericano en la "capital cripto" del mundo. Sus promesas incluyen la creación de una reserva estratégica de criptodivisas, promulgar regulaciones favorables para la industria. A pesar de la aparente bonanza de la moneda creada en 2009, el clamor de los entusiastas de las criptomonedas por las promesas de Trump "podría no ser más que un fuerte ruido", advirtió Bloomberg en su publicación, debido a los retos que aún enfrentaría la medida. De acuerdo con el medio, al menos 13 estados del país norteamericano estarían dispuestos a adoptar una legislación para crear una reserva estratégica. Uno de ellos es Texas, que en diciembre presentó un proyecto de ley que le permitiría al estado sureño aceptar donaciones de esta moneda por parte de ciudadanos tejanos y empresas con sede en Estados Unidos para construir su reserva. Además, entidades como Massachussetts, Wyoming y New Hampshire han seguido el ejemplo de Austin, señala la nota.Sin embargo, expertos consultados por Bloomberg observaron que, en Texas, la creación de una reserva estratégica "simplemente no es uno de los temas prioritarios para el liderazgo de ninguno de los lados del pasillo ni para el gobernador". El académico añadió que otro de los obstáculos que enfrentan estados como Texas es que sus gobiernos locales no aceptan bitcóin como moneda."El departamento bancario estatal no considera las monedas virtuales como moneda, por lo que no las regula como tal", dijo Erben. Tras ganar las elecciones de noviembre, Trump nombró al ejecutivo tecnológico y capitalista de riesgo, David Sacks, como el "zar cripto" de la Administración. A finales de diciembre, además, el republicano anunció que el excandidato al Congreso de Carolina del Norte, Bo Hines, estará al frente del "Consejo Presidencial de Asesores para Activos Digitales". En ese contexto, el bitcoin abrió la semana marcando un nuevo récord de más de 100.000 dólares. A las 6:56 GMT, la criptodivisa se situó por un momento en los 109.588 dólares en la plataforma de intercambio Binance, lo que supone un incremento diario de 3,63%.

