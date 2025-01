Ensayan en el Reino Unido una interfaz cerebro-computadora que podría mejorar el estado de ánimo

https://noticiaslatam.lat/20250120/ensayan-en-el-reino-unido-una-interfaz-cerebro-computadora-que-podria-mejorar-el-estado-de-animo-1160619918.html

El medio precisó que en el futuro los médicos esperan combatir con esta tecnología la epilepsia, la depresión, el trastorno obsesivo-compulsivo y varios tipos de adicciones. Según el texto, el dispositivo diseñado para ser implantado debajo del cráneo, pero fuera del cerebro, puede mapear la actividad cerebral y cambiarla, dirigiendo impulsos de ultrasonido a ciertos grupos de neuronas.Los ensayos comenzarán en marzo y durarán tres años y medio, incluido el tiempo para obtener permisos y autorizaciones de los organismos pertinentes, informó The Guardian. Los investigadores prevén reclutar a 30 pacientes que inicialmente sufrían una lesión cerebral, y a quienes temporalmente les extirparon una parte del cráneo para aliviar la acumulación crítica de presión en el cerebro. De esta manera, para los ensayos no será necesario acudir a la cirugía.Los participantes tendrán el dispositivo sobre la cabeza, en el lugar del defecto del cráneo, durante un plazo de dos horas. Les van a medir su actividad cerebral y registrar el estado de ánimo.Elsa Fouragnan, neurocientífica de la Universidad de Plymouth, observó que es muy importante garantizar que la personalidad o la toma de decisiones no se alteren de manera no deseada, por ejemplo, haciendo a alguien más impulsivo. La científica indicó, además, que el dispositivo puede provocar el calentamiento de tejidos, problema en el que se está trabajando.El dispositivo fue elaborado por la ONG Forest Neurotech y financiado por la Agencia de Invenciones e Investigación Avanzada del Reino Unido (ARIA, por sus siglas en inglés) por un monto de 6,5 millones de libras esterlinas (unos 7,95 millones de dólares al cambio actual).

