https://noticiaslatam.lat/20250118/netanyahu-lanza-advertencia-si-tenemos-que-volver-a-la-guerra-lo-haremos-1160586025.html

Netanyahu lanza advertencia: "Si tenemos que volver a la guerra, lo haremos"

Netanyahu lanza advertencia: "Si tenemos que volver a la guerra, lo haremos"

Sputnik Mundo

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó este 18 de enero que su país mantiene el derecho a “volver a combatir si es necesario” después de que... 18.01.2025, Sputnik Mundo

2025-01-18T21:15+0000

2025-01-18T21:15+0000

2025-01-18T21:15+0000

internacional

política

seguridad

benjamín netanyahu

israel

franja de gaza

hamás

palestina

📰 conflicto palestino-israelí

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0c/02/1159445451_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6f49830ce1ba642da4c74b70c2155573.jpg

“Si tenemos que volver a la guerra, lo haremos con nuevos medios y con mucha fuerza", dijo Netanyahu en su primer mensaje a la nación después de llegar a un acuerdo con el movimiento palestino Hamás, con mediación de Estados Unidos y Catar.“Hamás exigió que nos comprometiéramos de antemano a poner fin a la guerra como condición para que Hamás entrara siquiera en el marco de la liberación de rehenes. Hizo todo tipo de imposiciones adicionales”, señaló Netanyahu, quien subrayó que rechazó todas las exigencias del grupo armado palestino y que se impuso.Según el acuerdo logrado esta semana y que entra en vigor este 19 de enero, Hamás liberará en un primera fase a 33 rehenes israelíes capturados durante el ataque del 7 de octubre de 2023. A cambio, Israel retirará a su Ejército de la Franja de Gaza y liberará a 1.904 presos palestinos, algunos de ellos acusados de homicidio.Netanyahu exigió un aumento significativo del número de rehenes vivos devueltos en la primera fase del acuerdo. "Nuestra insistencia en esto dio sus frutos: [en las negociaciones desde mayo] casi duplicamos el número de rehenes vivos que van a ser liberados en la primera fase", afirmó. También dijo que insistió en mantener una presencia en el Corredor Filadelfia a lo largo de la frontera entre Gaza y Egipto. En ese sentido, Netanyahu apuntó que Tel Aviv no reducirá el número de tropas en el Corredor, sino que las aumentará durante la primera fase.Esto contradice los términos del acuerdo, que dice que Israel “reducirá gradualmente las fuerzas en la zona del corredor durante la primera etapa” y completará su retirada del corredor para el día 50, reportó la prensa israelí. "Nuestras fuerzas se desplegarán en el interior de la Franja y la asegurarán desde todos los flancos. Esto evitará el contrabando de armas y el contrabando de rehenes”, dijo Netanyahu.Añadió que los palestinos convictos por asesinato y que serán liberados de prisiones israelíes no serán puestos en libertad en Cisjordania, sino que irán a Gaza o a otro lugar en el extranjero. Los presos que cumplen condenas graves por delitos de terrorismo que no fueron declarados culpables de asesinato serán liberados en Cisjordania y Jerusalén Oriental.Netanyahu explicó que el acuerdo ha sido posible gracias a los éxitos de Israel en la guerra en varios frentes, en la que todo el eje iraní ha resultado herido y Hamás ha quedado aislado. “Hemos cambiado la faz de Oriente Próximo”, dijo. “Hamás acepta hoy lo que no aceptó en el pasado”.“La campaña aún no ha terminado. Queda por delante un largo y difícil camino”, concluyó.

https://noticiaslatam.lat/20250118/israel-se-niega-a-avanzar-en-el-acuerdo-con-gaza-sin-recibir-la-lista-completa-de-rehenes-1160584477.html

https://noticiaslatam.lat/20250118/israel-y-hamas-firman-la-tregua-y-ahora-que-1160569927.html

israel

franja de gaza

palestina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, seguridad, benjamín netanyahu, israel, franja de gaza, hamás, palestina, 📰 conflicto palestino-israelí