Las FFAA de Rusia liberan 8 localidades en Donbás y 4 en la región rusa de Kursk en una semana

Sputnik Mundo

Durante la semana, las FFAA de Rusia liberaron una localidad en la región de Járkov y siete localidades en la república popular de Donetsk, incluida Slavianka... 17.01.2025, Sputnik Mundo

Rusia asestó ocho golpes con armas guiadas y drones de ataque contra infraestructura energética que apoyaba el funcionamiento de las FFAA de Ucrania, depósitos de armamento, bases de combustible y aeródromos militares.Igualmente, las tropas rusas alcanzaron fábricas y talleres de drones de ataque y lanchas no tripuladas, así como puntos de despliegue temporal de unidades ucranianas y formaciones de mercenarios.La defensa antiaérea rusa interceptó 12 misiles de largo alcance Atacms fabricados en EEUU, ocho misiles Storm Shadow británicos, siete bombas guiadas Hammer de fabricación francesa, 48 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars estadounidense y 747 drones.Durante la última semana, unos 49 militares ucranianos se rindieron y Kiev perdió unos 12.945 soldados.El 16 de enero, fuerzas de Rusia derribaron seis misiles Atacms disparados por las tropas ucranianas contra instalaciones en la región rusa de Bélgorod, comunicó el ente castrense. El frustrado ataque ucraniano no dejó víctimas ni daños materiales. Asimismo, el ministerio anunció golpes de represalia.El grupo de fuerzas ruso NorteEl grupo de fuerzas ruso Norte prosiguió con la operación de destrucción de formaciones de las FFAA de Ucrania en la región rusa de Kursk. Las unidades del grupo liberaron las localidades de Alexandría, Leonídovo, Rússkoye Poréchnoye y KrúglenkoyeFuerzas rusas, apoyadas por la aviación, aeronaves no tripuladas y la artillería, asestaron varios golpes contra el personal ucraniano y el equipo militar de una brigada de tanques, cuatro brigadas mecanizadas, tres brigadas de asalto aerotransportadas, una brigada de infantería de Marina y dos brigadas de defensa territorial.Además, las unidades del grupo de fuerzas ruso Norte, en la dirección de Járkov, alcanzaron unidades de una brigada mecanizada, una brigada de infantería motorizada y dos brigadas de defensa territorial.En total, en los combates en esta dirección, las fuerzas ucranianas perdieron a más de 2.225 soldados, 10 tanques, 71 vehículos blindados de combate, 70 automóviles y 34 piezas de artillería de campaña, entre ellas dos de fabricación occidental.El grupo de fuerzas ruso OesteDurante la semana, el grupo de fuerzas ruso Oeste liberó las localidades de Kalínovo, en la región de Járkov, y Terní, en la república popular de Donetsk.Igualmente, asestó golpes contra las formaciones de una brigada de tanques, tres brigadas mecanizadas, una de infantería, una brigada aeromóvil, una brigada de asalto, tres de defensa territorial y una brigada de la Guardia Nacional de Ucrania.Kiev perdió hasta 3.300 combatientes, cuatro tanques, 27 vehículos blindados de combate, incluidos seis vehículos blindados de transporte de tropas M113 de fabricación estadounidense y un vehículo blindado Kirpi de fabricación turca. Las tropas rusas destruyeron también 72 automóviles, 44 piezas de artillería de campaña, ocho de ellas fabricadas por la OTAN, nueve estaciones de guerra radioelectrónica y 15 depósitos de municiones.El grupo de fuerzas ruso SurEl grupo de fuerzas ruso Sur liberó la localidad de Yantárnoye, en la república popular de Donetsk.Aparte de eso, las FFAA rusas asestaron varios golpes contra las tropas ucranianas y el equipo militar de seis brigadas mecanizadas, dos de infantería motorizada, dos de asalto, una de infantería, una de asalto de montaña, una aeromóvil y dos de defensa territorial.Kiev perdió hasta 1.655 militares, dos tanques, 22 vehículos blindados de combate, incluidos dos vehículos blindados de transporte de tropas M113 de fabricación estadounidense y un vehículo blindado de transporte de tropas de fabricación francesa, 31 automóviles, así como 20 piezas de artillería de campaña, incluidos dos obuses estadounidenses M777 y siete depósitos de municiones.El grupo de fuerzas ruso CentroLas unidades del grupo de fuerzas ruso Centro siguieron avanzando en lo profundo de las defensas ucranianas y liberaron las localidades de Shevchenko, Peschánoye, Ukraínka y Slavianka, en la república popular de DonetskAsimismo, las tropas rusas asestaron golpes contra las formaciones ucranianas de ocho brigadas mecanizadas, una brigada de infantería motorizada, una brigada de infantería de marina, dos brigadas de defensa territorial, dos brigadas de la Guardia Nacional y la Brigada de Asalto Liut de la Policía Nacional de Ucrania.Durante la semana, las pérdidas ucranianas ascendieron a más de 3.770 soldados, seis tanques, incluidos tres tanques Leopard de fabricación alemana, 29 vehículos blindados de combate, incluidos cinco vehículos blindados de transporte de tropas M113, un vehículo de combate de infantería Bradley y dos vehículos blindados MaxxPro de fabricación estadounidense, un vehículo blindado de transporte de tropas VAB de fabricación francesa y un vehículo blindado de combate Cobra II de fabricación turca. Además, 27 automóviles y 45 piezas de artillería de campaña, entre ellas tres de fabricación occidental, fueron destruidos.El grupo de fuerzas ruso EsteEl grupo de fuerzas ruso Este liberó la localidad de Neskúchnoye, en la república popular de Donetsk.Igualmente, asestó golpes contra los efectivos y equipos militares de cuatro brigadas mecanizadas, una brigada de tanques, una de asalto aerotransportada, una brigada de infantería de marina, tres brigadas de defensa territorial y una brigada de la Guardia Nacional de Ucrania.Kiev sufrió bajas de más de 1.445 soldados, cuatro tanques, siete vehículos blindados de combate, entre ellos un vehículo blindado de combate Humvee y un vehículo blindado de transporte de tropas Stryker de fabricación estadounidense, 48 automóviles y 18 piezas de artillería de campaña, cinco de ellas procedentes de países de la OTAN, al igual que dos depósitos de municiones.El grupo de fuerzas ruso DniéperDurante la semana, el grupo de fuerzas ruso Dniéper mejoró sus posiciones a lo largo de la línea del frente y asestó varios golpes contra las tropas y el equipo militar de dos brigadas mecanizadas, una de infantería, dos de defensa costera, una brigada de la Guardia Nacional y dos brigadas de defensa territorial.Las pérdidas de las FFAA de Ucrania ascendieron hasta 550 militares, un vehículo blindado de combate, 49 automóviles, 20 piezas de artillería de campaña, cuatro estaciones de guerra radioelectrónica y cinco depósitos de municiones.

