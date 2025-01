https://noticiaslatam.lat/20250116/servicio-federal-de-seguridad-de-rusia-desclasifica-documentos-sobre-crimenes-de-nazis-de-austria-1160514357.html

Servicio Federal de Seguridad de Rusia desclasifica documentos sobre crímenes de nazis de Austria

Uno de los objetivos asignados a la agencia de contrainteligencia militar soviética Smersh durante la Gran Guerra Patria era la búsqueda de criminales de guerra nazis y sus cómplices. Esta tarea fue llevada a cabo directamente por oficiales de contrainteligencia militar durante los combates.En el transcurso de la investigación, los miembros de Smersh establecieron que el nazi de la Wehrmacht (Ejército alemán) Martin Feuerbach, que fue capturado por los soviéticos durante las batallas por Kerch, cometió crímenes atroces en Austria, Polonia, Yugoslavia y la URSS. En particular, revelaron que él personalmente ahorcó a 120 personas, decapitó a otras 80, mató a diez cortándoles las extremidades y "clavó a dos de pies y manos".En palabras del nazi, en 1939 participó en cuatro ejecuciones de antifascistas de Viena, matando personalmente a más de 80 personas.Feuerbach, según su testimonio, llevaba un calendario de bolsillo en el que anotaba el número de personas que mataba. Cuando no estaban escoltando los trenes con reclusos, las fuerzas punitivas continuaron participando en represalias contra los antifascistas austriacos en Viena. Así, el nazi participó en una ejecución masiva en 1942.Feuerbach no dejó de matar gente durante las vacaciones. Durante una de ellas, en diciembre de 1940, ahorcó personalmente hasta ocho personas. También participó en otras represalias contra los antifascistas austriacos en 1941 y 1943.

