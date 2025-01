https://noticiaslatam.lat/20250116/por-que-brasil-podria-convertirse-en-rehen-de-las-importaciones-de-vehiculos-y-que-soluciones-hay-1160515630.html

Por qué Brasil podría convertirse en "rehén de las importaciones de vehículos" y qué soluciones hay

En una entrevista concedida el 15 de enero al diario O Globo, el presidente de Anfavea llamó la atención sobre algunos datos muy relevantes para el sector automovilístico brasileño. Acorde a sus palabras, solo en 2024, el país dejaría de percibir unos 1.000 millones de dólares estadounidenses en impuestos al no gravar con un 35% la entrada de vehículos eléctricos (VE) e híbridos procedentes del extranjero.Las importaciones brasileñas de VE aumentaron el año pasado un 107,7% en comparación con 2023, totalizando 1.600 millones de dólares — un aumento considerable que, desde el punto de vista del mercado, tuvo un impacto negativo en la balanza comercial de Brasil.Para Lima Leite, esta situación solo cambiará si el impuesto a la importación de vehículos eléctricos e híbridos se eleva al 35% — actualmente está en el 18% y no llegará al 35% hasta 2026—, por lo que agrega que Brasil debería seguir la tendencia del mercado y reducir las importaciones.China, que tiene una gran capacidad de producción instalada, se centra en la exportación y no producir fuera del país, factores que cuando se observa a Brasil lo colocan como destino de exportación, cuando el país debe invertir en hacer lo mismo, profundizó el presidente.Para hacerse una idea, las importaciones procedentes del país asiático ascienden a 1.400 millones de dólares, el 84% del total en 2024. Un efecto similar se observa en los coches híbridos, ya que el 61% del total son chinos."Lo que Brasil no debe aceptar es este aumento de la producción sin la nacionalización de las etapas de fabricación. Esto es lo que crea puestos de trabajo", declaró Lima Leite y añade que las compras a proveedores nacionales son tímidas y el país debe centrarse en la inversión."Cuando se invierte en el país, las empresas ganan acceso a la tecnología y empieza a contar con proveedores capacitados", afirmó el presidente de Anfavea, que se reunió recientemente con el presidente Luiz Inаcio Lula da Silva, el vicepresidente y ministro de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios, Geraldo Alckmin, y el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, para tratar temas relacionados.Los fabricantes chinos de automóviles son conscientes de la importancia del mercado brasileño. BYD, el mayor fabricante de coches eléctricos del mundo, anunció una inversión de unos 900 millones de dólares en tres plantas industriales en Camaçari, Bahía, con la expectativa de producir 150.000 vehículos al año. Al inicio de las operaciones, sin embargo, solo los importará desmontados para su puesta a punto en Brasil.

