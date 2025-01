https://noticiaslatam.lat/20250116/el-sector-energetico-mundial-apuesta-a-la-seguridad-del-aporte-que-puede-dar-venezuela-1160506632.html

"El sector energético mundial apuesta a la seguridad del aporte que puede dar Venezuela"

En entrevista para Sputnik, el periodista venezolano y experto en el sector energético, Werther Sandoval, analizó las implicaciones de estas reuniones y su impacto en el contexto global, marcado por sanciones y transformaciones en la matriz energética.Una visión de confianza y potencialSandoval enfatizó que estas reuniones representan una "muestra fehaciente de la confianza que tienen en el país y en el potencial que tiene", destacando las altas reservas de petróleo y gas de Venezuela como una fortaleza clave. "De hecho, el sector energético mundial apuesta a la seguridad del aporte energético que puede dar Venezuela, que ha ido con un músculo creciente de producción que no ha cesado durante todo el año y que ya se aproxima al millón de barriles”, dijo.En cuanto al gas, el analista subrayó el propósito de Venezuela de colocar su primera molécula de gas en el mercado de exportación para los años 2026-2027, un avance que podría posicionar al país como un actor destacado en el mercado global. "Nosotros vemos entonces que se abren canales dentro del sector energético mundial para que Venezuela pueda colocar su crudo, pueda colocar el gas que va a estar en propósito de explotación", afirmó Sandoval.El papel de los BRICS y la matriz energética mundialSegún Sandoval, los países miembros del grupo BRICS desempeñan un rol fundamental en la redefinición de la matriz energética mundial, ofreciendo oportunidades significativas para Venezuela. "Lo que estamos experimentando es un reacomodo en virtud de las sanciones ilegales, las medidas coercitivas, que están haciendo que los países sancionados busquen canales para colocar ese crudo”, explicó. El experto destacó que la creciente demanda de energía por parte de China e India también juega un papel determinante y Venezuela está bien posicionada para satisfacer estas necesidades debido a sus vastas reservas.China, en particular, representa un mercado crucial. "De los casi un millón de barriles que nosotros exportamos, casi dos tercios de ese millón de barriles de petróleo está dirigido hacia el mercado asiático y más de 400.000 barriles van hacia el mercado chino", destacó. Sin embargo, advirtió que Venezuela debe estar atenta a los cambios estructurales en la matriz energética china, que podrían influir en las próximas décadas.El experto consideró que el país latinoamericano debe seguir insistiendo en una perspectiva de largo plazo en sus estrategias energéticas, en especial a través de alianzas y estudios sobre el mercado de consumo de gigantes como China y la India. "Con nuestras reservas de 303 mil millones de barriles, tenemos capacidad para abastecer al mundo durante ocho años si se quedara sin petróleo", subrayó.Desafíos y oportunidades frente a EEUULa relación entre Venezuela y Estados Unidos en el ámbito energético está marcada por tensiones políticas y pragmatismo. Sandoval señaló que, aunque "Trump ha mantenido un silencio reciente" sobre Venezuela, cualquier decisión sobre sanciones o restricciones energéticas es compleja debido a las propias necesidades energéticas de Estados Unidos y las leyes que regulan el transporte de combustibles en ese país."[EEUU] va a estar necesariamente por los momentos en conversaciones con Venezuela para garantizar sus necesidades energéticas", explicó Sandoval, agregando que también influyen factores como la migración y la estabilidad económica regional."Uno de los eslóganes de Trump, de sus principales planteamientos políticos, es el problema de la inmigración. A ellos no les conviene que Venezuela entre en una situación difícil, compleja, puesto que eso significaría un volumen de gente, una cantidad de gente que migraría hacia los Estados Unidos. Si se provocan crisis económicas, tal como lo ha dicho la presidenta de México, si se provocan situaciones difíciles para los países de América Latina, indudablemente la presión migratoria hacia arriba va a ser grande", explica el analista.Frente a las amenazas constantes, Sandoval subrayó la importancia de garantizar la seguridad en las instalaciones petroleras y de gas en Venezuela. "En Venezuela se ha incrementado la seguridad de todo tipo (…) Esto lo experimentan los venezolanos que viven con mucha tranquilidad y mucha confianza de todos lados", comentó, destacando también la participación de los consejos productivos de trabajadores en la vigilancia y prevención de ataques.Los atentados contra instalaciones estratégicas han sido una preocupación recurrente. Sandoval enfatizó la necesidad de una confiabilidad operacional que combine el uso de equipos de alta calidad con una vigilancia efectiva, a fin de mitigar los efectos de posibles sabotajes o ataques terroristas. "Eso tiene que estar a la par en importancia de elevar la producción petrolera", concluyó.

