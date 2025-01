https://noticiaslatam.lat/20250116/criminal-tu-sitio-esta-en-la-haya-increpan-a-blinken-por-respaldar-a-israel-contra-palestina-1160527396.html

"¡Criminal, tu sitio está en La Haya!": increpan a Blinken por respaldar a Israel contra Palestina

internacional

📰 conflicto palestino-israelí

antony j. blinken

israel

palestina

franja de gaza

eeuu

genocidio

departamento de estado (eeuu)

hamás

Según informó la prensa del país norteamericano, el alto funcionario de la Administración Biden –que dejará el cargo el 20 de enero, cuando Donald Trump sea investido como nuevo presidente del país norteamericano– compareció ante los medios de comunicación para ofrecer un balance de su labor al frente del Departamento de Estado.Blinken habría dedicado la mayor parte de su presentación a responder preguntas sobre el alto al fuego en la Franja de Gaza, que se anunció la víspera desde la capital catarí, Doha, y que supuestamente comenzará el 19 de enero para iniciar el intercambio de prisioneros entre Israel y Hamás. "¡Usted pontifica sobre la libertad de prensa! Estoy haciendo preguntas después de que [el portavoz] Matt Miller me dijera que no responderá mis preguntas", le espetó Husseini, al tiempo que Blinken continuaba con su alocución. Además, el reportero y activista político cuestionó cuándo serán aplicados los Acuerdos de Ginebra –adoptados en 1949, después de la Segunda Guerra Mundial para proteger a los civiles durante los conflictos bélicos– al pueblo palestino. Inmediatamente, cuatro guardias de seguridad sacaron al comunicador por la fuerza, tomado de brazos y piernas, mientras este aseguraba que lo estaban lastimando y seguía increpando a Blinken. Previamente, otro de los periodistas acreditados, el editor de The Greyzone, Max Blumenthal, acusó al secretario de Estado de "haber sacado la bandera blanca" en la Franja de Gaza cuando Israel aún no ha puesto freno a los bombardeos.El periodista fue escoltado a la salida de la sala de reuniones del Departamento de Estado sin oponer demasiada resistencia. Sin embargo, antes de ser expulsado, le achacó al jefe de la diplomacia estadounidense que su legado es el "genocidio" en Palestina. Esta no es la primera vez que el jefe de la diplomacia estadounidense es increpado durante una conferencia. Tan solo esta semana, varios activistas pro Palestina enfrentaron a Blinken en Washington, cuando este ofrecía una conferencia sobre la política exterior de la Administración Biden para Oriente Medio. En la sala de conferencias del think tank Atlantic Council en Washington D.C, una mujer lo acusó de ser el secretario del genocidio y aseguró que tiene en sus manos la sangre de cientos de miles de inocentes. Dos activistas más lo llamaron genocida y criminal de guerra. Pese a las repetidas arengas contra su papel en el conflicto palestino israelí, Blinken permaneció incólume y pidió silencio a los periodistas para responder su preguntas. El 15 de enero, el primer ministro de Catar, Mohamed bin Abdulrahman bin Jassim Than, así como el presidente estadounidense, Joe Biden, y el presidente electo Donald Trump, anunciaron que se había llegado a un acuerdo de alto al fuego en la Franja de Gaza. Si bien se espera que el armisticio se haga efectivo a partir del domingo 19 de enero, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha insistido que el acuerdo final no se ha firmado y que quedan algunos detalles pendientes.En las horas subsiguientes, Israel asesinó al menos a 73 personas en el enclave palestino, mediante bombardeos aéreos lanzados contra varias zonas de la Franja de Gaza.

israel

palestina

franja de gaza

eeuu

2025

📰 conflicto palestino-israelí, antony j. blinken, israel, palestina, franja de gaza, eeuu, genocidio, departamento de estado (eeuu), hamás