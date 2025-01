https://noticiaslatam.lat/20250114/una-apuesta-que-esta-dando-resultado-argentina-ve-alivio-en-vaca-muerta-ante-la-falta-de-dolares-1160456892.html

"Una apuesta que está dando resultado": Argentina ve alivio en Vaca Muerta ante la falta de dólares

"Una apuesta que está dando resultado": Argentina ve alivio en Vaca Muerta ante la falta de dólares

14.01.2025

Argentina cerró el 2024 con un superávit energético de 5.000 millones de dólares, monto equivalente a los vencimientos de deuda que debió desembolsar el Estado para cumplir con sus acreedores privados. La "gallina de los huevos de oro" tiene nombre y apellido: Vaca Muerta, la segunda reserva mundial de gas y la cuarta de petróleo no convencional, ubicada en la provincia patagónica de Neuquén (sur).El yacimiento hidrocarburífero registró una producción de petróleo récord en 20 años, mientras que el gas tuvo su mejor desempeño desde 2008. Con todo, la formación cerró el año con un crecimiento del 20% respecto al 2023, consolidándose como el verdadero motor de la matriz energética argentina.Los resultados son producto de inversiones superiores a los 11.000 millones de dólares, destinados centralmente a la fractura hidráulica —conocida como fracking–, mediante la cual se utiliza arena y agua a alta presión para estimular la roca madre del yacimiento.El superávit energético registrado es producto de un doble movimiento. Mientras que el salto en la extracción de gas logró llevar a niveles mínimos las importaciones para afrontar el invierno —en un contexto regional signado por la menguante producción de Bolivia—, las inversiones en infraestructura allanan el camino para terminar de explotar el potencial exportador del recurso.Fundamentalmente, las obras más auspiciosas son el emblemático gasoducto Presidente Néstor Kirchner (renombrado por el Gobierno de Javier Milei como Perito Francisco Pascasio Moreno) y los múltiples oleoductos destinados al transporte del petróleo. Por fuera de las instalaciones ya existentes, la expectativa reside mayoritariamente en la concreción de una planta de licuefacción de gas para poder exportarlo a través de barcos, considerada como la obra de infraestructura más importante de la historia argentina.¿Parteaguas para la economía argentina?"El 2024 fue un año parteaguas: después de muchos años la balanza energética fue superavitaria. Este es un cambio de tendencia muy auspicioso, que va a profundizarse durante este año. Sin dudas Vaca Muerta es una apuesta que está dando resultado y que puede traer mucho alivio al país", dijo a Sputnik Juan José Carbajales, consultor y exsubsecretario de Hidrocarburos de la Nación (2019-2020).Según el experto, el yacimiento "puede ser la llave para afrontar los compromisos de deuda que tiene Argentina; si se mantiene la tendencia de los últimos años, es posible que para 2030 alcancemos un superávit de 10.000 millones de dólares anuales, una cifra impresionante para un país que realmente necesita esas divisas".El énfasis del especialista responde a un factor insoslayable: la crónica falta de dólares de la economía argentina, que ha derivado en ciclos de endeudamiento récord ante organismos como el Fondo Monetario Internacional, con el cual el Gobierno de Javier Milei apuesta a cerrar un nuevo acuerdo que refuerce su programa económico.De Argentina al mundoSi bien la principal urgencia a subsanar por parte del Estado argentino fue la importación de gas —objetivo prácticamente superado—, el norte hacia el cual se encamina la estrategia productiva consiste en la exportación hidrocarburífera: primero a la región y luego al mundo. "Desde ahora, todo lo que se produzca será para exportar; hay un gran potencial para abastecer a los países vecinos, sobre todo a Brasil", destacó Carbajales.No obstante, para Carbajales no alcanza simplemente con vender al mundo la materia prima. Según el consultor, "lo ideal siempre es agregar valor al gas con el que contamos: sabemos que su tratamiento es fundamental para la fabricación de fertilizantes, altamente demandados en la actualidad".Contra viento y mareaA pesar de las dificultades estructurales que signaron a la última década de la economía argentina, para Carbajales la explotación de Vaca Muerta se "mantuvo inalterada como verdadera política de Estado".“Es importante destacar que esto no es mérito del Gobierno de Milei, sino de la apuesta constante a un sector clave de la economía, que mantuvieron tanto Cristina Fernández como Mauricio Macri y Alberto Fernández”, remarcó el consultor.YPF es la petrolera que más crudo produce, con casi 360.000 barriles diarios. En asociación las otras firmas que lideran el sector —y la multinacional estadounidense Chevron— serán socios en la construcción por unos 3.000 millones de dólares del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur, que a partir de 2027 permitirá el transporte de otros 750.000 barriles por día desde Neuquén hasta Punta Colorada, en Río Negro, donde habrá una mega terminal portuaria para cargar buques petroleros de gran tamaño.

