Reportan que en China estarían considerando la venta de TikTok a Elon Musk

Reportan que en China estarían considerando la venta de TikTok a Elon Musk

'Bloomberg' publicó este de 13 de enero que funcionarios chinos están considerando que Elon Musk, dueño de X y Tesla, adquiera TikTok, esto en caso de que... 14.01.2025, Sputnik Mundo

Según Bloomberg, funcionarios del Gobierno chino han estado analizando opciones de venta si es que la Corte Suprema de Justicia de EEUU avala la ley, apelada por ByteDance, que establece que TikTok debe dejar de operar en el país norteamericano a partir del 19 de enero si no vende sus acciones a una empresa local.Ante esa posibilidad, el medio noticioso que autoridades de Pekín contemplan una posible venta de la compañía china, propietaria de la popular plataforma de microvideos, a Musk, cercano al presidente electo Donald Trump que formará parte de su Gobierno como parte del flamante Departamento de Eficiencia Gubernamental.Los funcionarios chinos aún tienen que llegar a un consenso firme sobre cómo proceder y sus deliberaciones aún son preliminares, dijeron estás mismas fuentes, según consigna la agencia. La publicación agregó que "no está claro cuánto sabe ByteDance sobre las discusiones del Gobierno chino o si TikTok y Musk han estado involucrados; tampoco está claro si Musk, TikTok y ByteDance han mantenido conversaciones sobre los términos de un posible acuerdo".Un vocero de TikTok le dijo a la revista Variety que "no se puede esperar que comentemos sobre pura ficción", ante la solicitud de la postura del sitio de la industria del espectáculo.En tanto, ni la Administración del Ciberespacio, el Ministerio de Comercio de China, ni Elon Musk han respondido a las peticiones de comentarios sobre la información, reporta Bloomberg.Vale recordar que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, solicitó este pasado 27 de diciembre a la Corte Suprema que retrase una posible prohibición de la red social TikTok hasta que su Administración encuentre una "resolución política" a la controversia."El presidente Trump no toma posición con respecto a los méritos subyacentes de esta disputa. En cambio, solicita respetuosamente que la Corte sopese postergar la fecha del 19 de enero de 2025 que la ley establece para que venza el plazo de venta, mientras examina los méritos de este caso", se lee en un escrito judicial del mandatario electo difundido por la prensa.La solicitud del republicano, que regresará a la Casa Blanca el 20 de enero, ocurre días después de que TikTok solicitó al máximo tribunal de justicia que suspenda la legislación, al tiempo que la Administración Biden sostiene que la norma es necesaria para eliminar un riesgo a la seguridad nacional.

