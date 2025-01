https://noticiaslatam.lat/20250113/brics-da-posibilidades-economicas-y-comparte-valores-comunes-con-serbia-1160442829.html

BRICS da posibilidades económicas y "comparte valores comunes" con Serbia

BRICS da posibilidades económicas y "comparte valores comunes" con Serbia

Sputnik Mundo

BELGRADO (Sputnik) — Los países del grupo BRICS abren posibilidades económicas ante Serbia y comparten con ella los valores comunes, sin exigir que cambie su... 13.01.2025, Sputnik Mundo

2025-01-13T19:12+0000

2025-01-13T19:12+0000

2025-01-13T19:12+0000

internacional

brics

serbia

aleksandar vulin

política

valores

📈 mercados y finanzas

📰 ampliación de los brics

🌍 europa

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0c/16/1159967968_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c7c2ec8cd931d9e09cabb9414d0df293.jpg

Vulin, quien participó en 2024 en la cumbre de los BRICS en la ciudad rusa de Kazán, ofreció una recepción en Belgrado para los representantes de los BRICS+ con motivo de la celebración del Año Nuevo según el calendario juliano, llamado Año Nuevo Serbio.El vice primer ministro de Serbia agradeció a los Estados BRICS+ por el aprecio, apoyo y comprensión que expresan a Belgrado."Los BRICS permiten abrigar la esperanza de que sea posible tener un mundo distinto, en el que los Estados poderosos se preocupen de los países que no son tan fuertes y que ven en Serbia a un amigo y socio. Ninguno de ustedes ha exigido que introduzcamos sanciones contra alguien, que nos apropiemos de bienes ajenos ni hagamos daño a alguien. Nadie jamás ha insistido en este grupo en que Serbia haga algo en contra de sus propios intereses", destacó Vulin, al saludar a los representantes de los BRICS con motivo del Año Nuevo, que se celebra del 13 al 14 de enero según el calendario juliano.Añadió que "hay cosas en la vida y en nuestra historia que no se miden con dinero, una de estas cosas es que ustedes nos aprecian, comprenden y nos ayudan incluso en situaciones cuando para ustedes mismos no es fácil hacerlo".El grupo BRICS se fundó en 2006 por Brasil, China, la India y Rusia; en 2011 a ellos se unió Sudáfrica, surgiendo la sigla BRICS. En 2024 en el grupo ingresaron también Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán. Anteriormente, el asesor del presidente ruso, Yuri Ushakov, anunció que Bielorrusia, Bolivia, Cuba, Kazajistán, Malasia, Tailandia, Uganda y unos Estados más se convirtieron a partir del 1 de enero de 2025 en socios del grupo BRICS.

https://noticiaslatam.lat/20241102/en-interes-de-los-ciudadanos-serbia-apuesta-por-la-participacion-en-las-actividades-de-los-brics-1158724702.html

serbia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

brics, serbia, aleksandar vulin, política, valores, 📈 mercados y finanzas, 📰 ampliación de los brics, 🌍 europa