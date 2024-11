https://noticiaslatam.lat/20241102/en-interes-de-los-ciudadanos-serbia-apuesta-por-la-participacion-en-las-actividades-de-los-brics-1158724702.html

"En interés de los ciudadanos": Serbia apuesta por la participación en las actividades de los BRICS

"En interés de los ciudadanos": Serbia apuesta por la participación en las actividades de los BRICS

Sputnik Mundo

MINSK (Sputnik) — Serbia está dispuesta a seguir participando en las reuniones del grupo BRICS, alianza económica que integran Brasil, Rusia, la India, China... 02.11.2024, Sputnik Mundo

2024-11-02T05:22+0000

2024-11-02T05:22+0000

2024-11-02T05:22+0000

internacional

aleksandar vulin

serbia

brics

📰 ampliación de los brics

política

🌍 europa

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/105670/96/1056709678_0:215:2817:1799_1920x0_80_0_0_f73b13c83fc3dba3a1e98d1a93f082d5.jpg

Al comentar las críticas de los países de Occidente por acudir a la reciente cumbre de los BRICS que se llevó a cabo en la ciudad rusa de Kazán, Vulin enfatizó que Serbia es una nación soberana y que determinará por su cuenta su propia política. "Occidente hasta ahora quisiera efectuar una política colonial y considerar a Serbia una colonia, pero Serbia no es colonia de nadie. Somos libres. Y yo actúo en interés de los ciudadanos de mi país y no en interés de la Unión Europea, la OTAN u otras fuerzas exteriores", subrayó. Vulin lamentó que Serbia haya perdido mucho tiempo en el acercamiento a la UE. "¿Acaso eso llevó a que entremos en la UE? De ninguna manera, pero tampoco podemos cambiar nuestra política de un día para otro. Por nuestra parte, sería muy irresponsable no conocer lo que ofrecen los BRICS", puntualizó. El vice primer ministro serbio destacó que el grupo BRICS ofrece esperanzas y no impone condiciones, como reconocer a Kosovo. Serbia, dijo el alto funcionario, debe conocer más sobre los BRICS. El grupo BRICS es una alianza económica que representa actualmente a casi la mitad de la población mundial, el 40% de la producción global de petróleo y alrededor del 25% de la exportación de bienes.

https://noticiaslatam.lat/20241029/los-brics-hacen-historia-podran-mantener-el-impulso-1158609646.html

serbia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

aleksandar vulin, serbia, brics, 📰 ampliación de los brics, política, 🌍 europa