Boluarte declara ante la Fiscalía de Perú por la operación de nariz a la que fue sometida

Boluarte acudió este 13 de enero a la citación de la Fiscalía de la Nación de Perú para que brindara su declaración como parte de la investigación preliminar en su contra por presunta omisión de funciones y abandono del cargo.De acuerdo con medios locales como El Comercio, desde tempranas horas, en los exteriores de la sede principal del Ministerio Público, se registró un fuerte despliegue de seguridad y se instalaron rejas para la llegada de la mandataria de 62 años.Por su parte, el diario La República, recuerda que Boluarte declaró por la investigación que le sigue la Fiscalía por el presunto delito de abandono de cargo y omisión de funciones tras revelarse que se sometió a una intervención quirúrgica en la nariz entre junio y julio del 2023.En su defensa, Boluarte Zegarra indicó que la cirugía no fue de tipo estético, sino completamente necesaria y que durante los 12 días que estuvo en recuperación luego de la operación, no tuvo impedimento para realizar su gestión como presidenta; sin embargo, durante ese periodo no tuvo actividades públicas oficiales.La República adelanta que la mandataria peruana volverá a declarar ante la Fiscalía el 15 de enero, a las 9:00 horas por el caso conocido como ‘Cofre’, en el que la Fiscalía de Perú abrió una investigación por presuntamente haber usado el vehículo presidencial, conocido como ‘cofre’, en la fuga de Vladimir Cerrón, prófugo líder de Perú Libre, partido al que también perteneció Dina Boluarte.

