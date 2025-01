https://noticiaslatam.lat/20250112/enfasis-en-tecnologia-y-competencia-interna-permiten-a-empresas-chinas-ofrecer-avances-innovadores-1160417098.html

Énfasis en tecnología y competencia interna permiten a empresas chinas ofrecer "avances innovadores"

Énfasis en tecnología y competencia interna permiten a empresas chinas ofrecer "avances innovadores"

Según el medio, la hegemonía china en materia de productos electrónicos —uno de los principales temas en círculos tecnológicos y que ha contribuido a la hostilidad de Washington hacia Pekín en los últimos años— quedó de manifiesto claramente en la última edición de Feria de Electrónica de Consumo (CES) en Las Vegas.La publicación detalla algunos de las ofertas que las compañías chinas presentaron en el evento, como "perros robóticos que se agotaron en un día, lentes con Inteligencia Artificial que provocaron las filas más largas, marcas de electrodomésticos que ocuparon el pabellón central y empresas de automóviles caracterizadas por la tecnología".Al respecto, el Global Times añade que la delegación empresarial china no solo fue la más grande en la CES 2025, con más de 1.300 integrantes, sino que también se llevó el título de "estrellas" entre los analistas por los productos presentados, marcados por la innovación, el atractivo tecnológico y la originalidad.De acuerdo al diario, la principal característica de las empresas chinas que estuvieron presentes giró en torno a sus capacidades de investigación y desarrollo tecnológico en múltiples campos de vanguardia, algo que reconoció incluso el emprendedor Jensen Huang, fundador y director ejecutivo de NVIDIA, durante su discurso de apertura en CES, quien dijo que la mayor novedad en el ámbito electrónico actual es "la increíble tecnología que surge de China". Como ejemplo de esto, el diario señala que las aplicaciones chinas de IA ocuparon un lugar destacado en el encentro, donde exhibieron su ventaja sobre sus pares estadounidenses. En ese sentido, el medio apunta que la creatividad dinámica mostrada por las empresas chinas no es accidental."Detrás de estos productos, que aprovechan las aspiraciones de las personas sobre estilos de vida futuros, se encuentra la acumulación y exploración de China en disciplinas básicas como la óptica, la electrónica y los materiales, junto con la integración y la innovación necesarias en algoritmos de inteligencia artificial, tecnologías de sensores e ingeniería mecánica en todos los campos a lo largo de los años", observan.Según el Informe del Índice de Innovación Global 2024 publicado recientemente por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), China ha subido un puesto hasta ocupar el puesto 11 a nivel mundial en capacidad de innovación, lo que la convierte en una de las economías que crecieron más rápidamente en materia de innovación durante la última década. Este salto no abarca nada más a los gigantes tecnológicos del país. Prueba de ello es que en el CES 2025 participaron numerosas pequeñas y medianas empresas emergentes locales y especializadas en diversas áreas, reflejando la vitalidad de la innovación tecnológica en China.Sin embargo, observa el diario, el lucimiento de las empresas chinas en la CES que se realiza en Las Vegas conlleva una significación extra dado la hostilidad de EEUU a la innovación china del último tiempo."Estados Unidos coloca con frecuencia a empresas chinas en listas negras bajo acusaciones infundadas, lo que crea importantes obstáculos políticos para su participación. Este año, algunas empresas chinas enfrentaron desafíos como el rechazo de visas al intentar asistir a CES. Además, el número y los tipos de expositores chinos en el CES son frecuentemente examinados y sujetos a una evaluación política", alerta el artículo.Sin embargo, el hecho de que las empresas chinas hayan recibido históricamente una atención significativa en la CES, y hayan sido las grandes estrellas de esta edición es, en sí mismo, una fuerte respuesta a la política de "desacoplamiento" impulsada por Washington, señalan."En una era de globalización, fomentar la prosperidad y el desarrollo de la industria tecnológica global requiere un compromiso firme con la cooperación abierta y el beneficio mutuo", concluye la nota.

