"La gente está siendo empujada al límite": advierten sobre vacío que dejará retiro de UNRWA de Gaza

Louise Wateridge, alta funcionaria de emergencias de la UNRWA, advirtió que la salida de la agencia de la Franja de Gaza traerá consecuencias negativas para el... 06.01.2025

En la entrevista con el diario británico tras haber regresado de Gaza, la alta funcionaria de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo alertó que los dos proyectos de ley aprobados por el parlamento israelí que bloquean la cooperación con la agencia imposibilitarán la distribución de ayuda en la Franja."Si se elimina esa agencia, se elimina este amortiguador. Me sorprende que el orden social no se haya derrumbado más de lo que lo hizo. La gente [en Gaza] está siendo empujada al límite", aseguró la vocera.La trabajadora humanitaria admitió no estar al tanto de ningún plan B sobre cómo continuar operando en Gaza si Israel bloquea el trabajo de la agencia, como la Administración de Benjamin Netanyahu tiene previsto hacerlo a fines de eneroVale recordar que el pasado octubre, la Knesset aprobó dos proyectos de ley para prohibir a UNRWA realizar "cualquier actividad" en Gaza y declara a la agencia como un grupo terrorista. Esto luego de las acusaciones del Gobierno de Israel, desmentidas por los trabajadores de la agencia, de que miembros del personal de la UNRWA en territorio palestino estuvieron involucrados en los ataques de Hamás del 7 de octubre del 2003, que provocaron la muerte de más de 1.200 israelíes y el secuestro de cientos más.Wateridge dijo al diario que la amenaza a la operación de UNRWA llega en un momento en que el consenso general en Gaza es que han sido abandonados por la comunidad internacional. En tanto, la vocera advirtió que el orden civil se estaba desmoronando en partes del enclave. "Hay áreas (...) que son una absoluta anarquía. No hay otra manera de describirlo. Aquí operan familias criminales locales. Han asesinado a nuestros conductores, lo cual es absolutamente espantoso, y luego toda la ayuda ha sido saqueada".En ese sentido, la funcionaria añadió que las acciones de las Fuerzas de Defensa de Israel en Gaza estaban haciendo que "las condiciones de vida fueran absolutamente miserables en todos los sentidos"."Los bombardeos y los ataques son una parte, y la otra gran parte es la vida indigna. Simplemente todos los aspectos de la vida en sociedad han desaparecido", concluyó.

