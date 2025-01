https://noticiaslatam.lat/20250107/noboa-deja-presidencia-de-ecuador-a-nueva-vice-por-tres-dias-por-razones-de-fuerza-mayor-1160285810.html

Noboa deja Presidencia de Ecuador a nueva vice por tres días por "razones de fuerza mayor"

Noboa deja Presidencia de Ecuador a nueva vice por tres días por "razones de fuerza mayor"

QUITO (Sputnik) — El mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, encargó la Presidencia por tres días a la nueva vicepresidenta designada, Cinthia Gellibert, desde... 07.01.2025

El lunes, candidatos a la Presidencia del país para las elecciones del 9 de febrero, denunciaron a Noboa ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por una presunta infracción electoral, al no solicitar licencia sin remuneración para la campaña con vistas a los comicios generales del próximo 9 de febrero.El Gobierno afirmó anteriormente que no era obligatorio que el presidente se acoja a la licencia temporal sin sueldo, según lo establece el artículo 93 del Código de la Democracia, debido a que no se trataría de una reelección.Algunos juristas alertaron que, en caso de que el mandatario no tome licencia, podría ser sujeto de un juicio político y eventualmente destituido del cargo. Otra vicepresidenta y campaña electoral El 4 de enero, Noboa designó a Gellibert como nueva vicepresidenta temporal de Ecuador en remplazo de Verónica Abad, a quien había otorgado la misión de colaboradora para las relaciones comerciales con Turquía desde Ankara a partir del 27 de diciembre pasado.Noboa había nombrado en el cargo a Sariha Moya, quien presentó un quebranto en su salud y declinó continuar en las funciones de vicepresidenta, tras lo cual el presidente designó en su lugar a Cynthia Natalie Gellibert, hasta ahora secretaria de la Administración Pública y Gabinete de la Presidencia.Según el decreto 494, Gellibert estará al frente de la Vicepresidencia hasta el 22 de enero de 2025 o hasta que la señora María Verónica Abad Rojas se presente y tome posesión de sus funciones en la Embajada del Ecuador en Turquía.De acuerdo con el decreto, la decisión se tomó "ante la ambigüedad del pronunciamiento del CNE, y dados los inconmensurables supuestos que pueden aparecer por la percepción de cada ciudadano sobre los actos que realiza el presidente de la República".En el texto, Noboa hizo referencia al pronunciamiento emitido el 6 de enero por el CNE, donde el ente electoral recordó que los servidores públicos en ejercicios de sus funciones tienen la prohibición de "inducir al voto a favor de una determinada preferencia electoral".El documento oficial señala, además, que "la ausencia temporal del Presidente de la República podrá terminar anticipadamente" por designación del propio Noboa.Abad fue elegida en las urnas como binomio del actual mandatario, pero tras distanciarse ambos, el presidente le ha encomendado dos misiones en el exterior, primero como embajadora por la paz en Tel Aviv (Israel) y más recientemente como colaboradora para las relaciones comerciales entre Ecuador y Turquía.Tanto el mandatario como voceros de su Gobierno han hecho explícita la negativa a encargar la Presidencia a Abad durante la ausencia temporal del Presidente, según lo señala la Constitución, al considerarla un riesgo para la democracia del país.

