Reportan que un mercenario británico fue abatido en la región de Zaporozhie

Sputnik Mundo

Un mercenario del Reino Unido, que participaba en las hostilidades del lado de Ucrania, fue eliminado por un ataque ruso con dron en la región de Zaporozhie... 09.01.2025, Sputnik Mundo

"Un exsoldado del Ejército británico, que se unió a la lucha de Ucrania contra Rusia, fue asesinado por un avión no tripulado en la región meridional de Zaporozhie", señala la publicación.El periódico agrega que el mercenario pereció el 6 de enero, cuando un dron ruso lanzó una granada sobre su posición durante una misión de inteligencia. Waddington estaba a unos metros de una trinchera rusa, donde él y su compañero estaban recopilando información, señala.El británico Jake Waddington, de 34 años de edad, sirvió en la Legión Extranjera durante más de un año y, antes de ir a Ucrania como mercenario, había servido en el Ejército británico como miembro del segundo batallón del Regimiento Real Angliano. Cabe destacar que Waddington hablaba ruso y entendía el ucraniano.Desde el Ministerio de Defensa de Rusia han anunciado varias veces la eliminación de mercenarios de Estados Unidos, Reino Unido, Georgia, Polonia y otros países en Ucrania. Subrayó que Kiev los utiliza como "carne de cañón".Los soldados que vinieron a luchar por contrato admitieron en muchas entrevistas que el mando ucraniano no coordinaba bien sus acciones y que las posibilidades de sobrevivir a las batallas eran escasas, ya que la intensidad del conflicto no es comparable a la de Afganistán y el Oriente Medio, a los que están acostumbrados.

