https://noticiaslatam.lat/20250108/la-prensa-occidental-trata-de-explicar-los-desafios-economicos-chinos-a-partir-de-juicios-sesgados-1160290149.html

La prensa occidental trata de explicar los desafíos económicos chinos a partir de "juicios sesgados"

La prensa occidental trata de explicar los desafíos económicos chinos a partir de "juicios sesgados"

Sputnik Mundo

La prensa occidental trata de explicar los desafíos económicos que actualmente enfrenta Pekín a partir de la lógica de la economía tradicional de Occidente... 08.01.2025, Sputnik Mundo

2025-01-08T01:29+0000

2025-01-08T01:29+0000

2025-01-08T01:29+0000

internacional

china

📈 mercados y finanzas

global times

the wall street journal

occidente

pekín

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/01/07/1160292607_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_29fecd3770102b39d8a05e2e6676ef94.jpg

La semana pasada, el rendimiento de los bonos a 10 años del Gobierno chino cayó por debajo del 1,6%, alcanzando un mínimo histórico de 1,58%.Al respecto, el medio estadounidense The Wall Street Journal publicó un artículo en el que sostiene que el desplome de los rendimientos de los bonos del Gobierno chino es un indicio de expectativas de menor crecimiento en el futuro, según observó el Global Times. Sin embargo, el medio asiático contestó que los medios de comunicación occidentales utilizan en reiteradas ocasiones la lógica de la economía occidental tradicional para explicar los desafíos económicos que enfrenta el gigante asiático, pese a que esto es equivocado. El Global Times reconoció que la reciente caída en los rendimientos de los bonos a 10 años de Pekín parece indicar la preferencia de los inversores por activos de refugio en medio de expectativas pesimistas. No obstante, ponderó que esto no quiere decir que la economía china se encamine hacia un escenario similar al que experimentó Japón en los años 90. Para ahondar en su premisa, el diario asiático distinguió algunos aspectos elementales de las dos economías. Por ejemplo, mencionó que las "fortalezas fundamentales de la economía china, junto con las importantes capacidades y herramientas del gobierno para garantizar el desarrollo económico a largo plazo, brindan un apoyo crucial para un crecimiento estable".En contraste, señaló que la tasa de crecimiento del PIB japonés en 1992 se desaceleró al 0,8%. Mientras que, entre 1991 y 2002, el crecimiento del PIB real promedió el 1% anual. Recordó también que, históricamente, el nivel más bajo del rendimiento de los bonos chinos a 10 años se registró en abril de 2002, cuando cayó por debajo del 2%, debido "principalmente a las repercusiones de la crisis financiera asiática de 1997, que llevó a los inversores a adoptar una perspectiva pesimista sobre tendencias económicas futuras". Pero, a pesar del sentimiento bajista, el medio ponderó que la economía de China creció un 8% aquel año y un 9,1% en 2003, "lo que sugiere que la caída en los rendimientos de los bonos gubernamentales puede haber reflejado una presión a la baja sobre la economía, pero no la verdadera situación del desempeño económico futuro". Adicionalmente, el medio profundizó en los posibles factores de la caída reciente, mencionando la política monetaria, las expectativas de inflación, la dinámica de los mercados financieros internacionales y las preferencias de riesgo de los inversores. Añadió que las presiones geopolíticas actuales han empujado a los inversores a preferir asignar fondos a activos que se consideran seguros, como los bonos gubernamentales.También observó que las prioridades monetarias y financieras para 2025 del banco central chino, que la institución financiera esbozó recientemente, podrían haber influido en la caída de los rendimientos. Esto porque la política monetaria para el año que comienza busca crear un entorno monetario y financiero sólido para garantizar un crecimiento económico estable. Otros desafíos que actualmente enfrenta la economía china, ahondó el medio, son la presión de los ajustes estructurales industriales y entorno comercial internacional complejo. Sin embargo, enfatizó que el objetivo chino de estabilizar la economía en 2025 es claro. "La Conferencia Central de Trabajo Económico celebrada en diciembre [de 2024] señaló que se deberían implementar políticas macroeconómicas más proactivas y de mayor impacto para sostener la tendencia ascendente de la economía", recordó el medio, el cual ponderó que el gobierno chino continúa equipado con herramientas de control macroeconómico suficientes que le permiten fomentar un desarrollo estable y saludable."Al aprovechar estas herramientas, el gobierno no sólo puede sortear la turbulencia económica actual sino también sentar una base sólida para un crecimiento sostenible", cierra la nota.

https://noticiaslatam.lat/20240411/china-sanciona-a-dos-empresas-estadounidenses-por-la-venta-de-armas-a-taiwan-1149655815.html

https://noticiaslatam.lat/20241231/xi-jinping-debemos-crear-politicas-macroeconomicas-mas-proactivas--1160166919.html

https://noticiaslatam.lat/20241231/china-sostiene-que-el-sur-global-impulsa-los-cambios-en-la-gobernanza-mundial-en-2024-1160162793.html

china

occidente

pekín

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

china, 📈 mercados y finanzas, global times, the wall street journal, occidente, pekín