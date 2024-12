https://noticiaslatam.lat/20241227/advierten-que-europa-se-queda-atras-en-la-carrera-por-la-tecnologia-militar-1160077938.html

Advierten que Europa se queda atrás en la carrera por la tecnología militar

Advierten que Europa se queda atrás en la carrera por la tecnología militar

Europa no sigue el ritmo del desarrollo de las tecnologías militares y dedica demasiados años a la creación de sistemas de armamento, razón por la que estos...

Vandier afirma que Europa no se mantiene al día en el desarrollo de tecnologías militares y dedica en exceso años a la creación de sistemas de armamento."Por ejemplo, dice 'estoy construyendo la próxima generación de tanques'. Se trabaja durante años en ello... se anuncia un contrato, la industria lo ejecuta durante otra década, y al final tienes un tanque que no está seguro de que cumpla tus objetivos, pues las cosas han cambiado. La nueva tecnología ha tenido tiempo de llegar: se ha gastado mucho dinero solo para tener una plataforma que es obsoleta por diseño, y todo porque el tiempo empleado en construirla fue demasiado largo", declaró Vandier al portal Defense News.El oficial añadió que el período de desarrollo de la tecnología es de unos dos o tres años, lo que es diez veces más rápido que "el enorme y controlado sistema de adquisiciones de Europa". Al mismo tiempo, señaló que no es posible acelerar el desarrollo de grandes equipos —aviones, tanques o barcos— porque su creación siempre lleva décadas.Sin embargo, debería aumentarse la velocidad de desarrollo de nuevas tecnologías en los campos de la optoelectrónica (tecnología que combina la óptica y la electrónica), la inteligencia artificial, las comunicaciones y el software, agregó Vandier.

