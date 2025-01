https://noticiaslatam.lat/20250107/signo-de-debilidad-de-las-ffaa-ucranianas-por-que-es-importante-la-toma-de-kurajovo-por-rusia-1160279679.html

"Signo de debilidad de las FFAA ucranianas": ¿Por qué es importante la toma de Kurájovo por Rusia?

La liberación de la ciudad de Kurájovo contribuye en gran medida al avance de las tropas rusas en esa línea del frente de la operación militar especial, en... 07.01.2025, Sputnik Mundo

¿Qué significa este acontecimiento para las FFAA rusas?LogísticaLa toma de Kurájovo complicará significativamente el apoyo logístico a las FFAA ucranianas en la república popular de Donetsk y las privará de la capacidad de bombardear la capital regional, Donetsk.Poletáyev señala que esto "indica problemas muy graves para las tropas de Ucrania", que no harán, sino empeorar en un futuro próximo.Táctica Tras la toma de la ciudad, una poderosa zona fortificada con una desarrollada red de posiciones de fuego y comunicaciones subterráneas, las unidades de asalto rusas dispondrán de un importante margen de maniobra, lo que a su vez aumentará el ritmo de liberación del territorio de la república popular de Donetsk.RecursosPoletáyev opina que la toma de Kurájovo despeja el camino para que las tropas rusas avancen en la región de Dniepropetrovsk, calificada por algunos medios estadounidenses como el "corazón industrial" de Ucrania.En la región está ubicada una variedad de instalaciones relacionadas con el complejo militar-industrial, incluyendo la planta química de Pavlograd, que produce explosivos, y la empresa Yuzhmash, que se ocupa de tecnologías de misiles.Imagen política"Estoy seguro de que Kiev se aferró a Kurájovo debido a la próxima toma de posesión de [el ganador de las presidenciales de EEUU] Donald Trump, para no perder la cara y no utilizar la ciudad como moneda de cambio en posibles conversaciones de paz con Moscú", cree el analista. En este contexto, Volodímir Zelenski se enfrentará a riesgos para su reputación, ya que "ahora todo el mundo señalará a Kurájovo como un signo de debilidad de las FFAA ucranianas", concluye el analista.

