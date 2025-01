https://noticiaslatam.lat/20250107/parlamento-ecuatoriano-considera-vergonzosa-la-disculpa-de-ministro-por-ejecucion-de-ninos-1160289446.html

Parlamento ecuatoriano considera "vergonzosa" la disculpa de ministro por ejecución de niños

Parlamento ecuatoriano considera "vergonzosa" la disculpa de ministro por ejecución de niños

QUITO (Sputnik) — La Asamblea Nacional de Ecuador calificó como "vergonzosas" las disculpas públicas ofrecidas recientemente por el ministro de Defensa, Gian... 07.01.2025

En un comunicado oficial, el Legislativo señaló que fue "vergonzosa [la] cadena nacional del ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, mediante la cual simuló pedir disculpas públicas por el caso de los cuatros niños de Las Malvinas", un sector de la ciudad de Guayaquil (suroeste).En el texto, la Secretaría General del parlamento precisó que la Asamblea Nacional compareció mediante un amicus curiae, no como "amigos del juez", como señaló el funcionario.Enfatizó, además, en la separación de poderes consagrada en la Constitución vigente y llamó a rechazar cualquier intento de intromisión en el ejercicio de las funciones del Estado."Por ello, nos causa profunda preocupación y asombro las amenazas que el ministro de Defensa ha lanzado contra la Jueza que ha cumplido con su deber", añadió.Los hermanos Josué Didier Arroyo Bustos (14 años) e Ismael Eduardo Arroyo Bustos (15 años), y sus amigos, Steven Gerald Medina Lajones (11 años) y Nehemías Saúl Arboleda Portocarrero (15 años) fueron arrestados por 16 militares y llevados a más de 40 kilómetros de distancia, donde se les vio con vida por última vez.El 24 de diciembre se reportó el hallazgo de cuatro cadáveres en la zona cercana a la base aérea de Taura, a la que pertenecían los militares de la referida patrulla, y el 31 de diciembre se confirmó la identidad de los cuerpos de los niños, quienes habían sido maniatados y calcinados. Este hecho conmocionó al país y generó movilizaciones en varias de sus ciudades, donde los activistas y organizaciones defensoras de derechos humanos exigieron al Gobierno del presidente Daniel Noboa la búsqueda de los niños tras más de dos semanas de la denuncia de su desaparición. Los implicados permanecen actualmente en prisión preventiva para investigación, por el presunto delito de desaparición forzada; en tanto, el Legislativo inició un proceso de juicio político contra el ministro de Defensa por incumplimiento de funciones en este caso. Al ofrecer disculpas públicas, por orden de un fallo de la jueza Tanya Loor, el ministro rechazó la acusación contra las Fuerzas Armadas por la desaparición forzada de los cuatro menores y aseveró que "no ha existido participación ni directa ni indirecta de esta noble institución en acto alguno de desaparición forzada".El funcionario señaló que "llegarán hasta las últimas consecuencias" para que se sancione la actuación de la jueza Loor, quien emitió el fallo, al considerar que ello ha generado una persecución política. Según Loffredo, quien enfrenta un proceso de juicio político por este caso, Loor se pronunció a pesar de que no tenía capacidad ni facultad alguna para hacerlo.

