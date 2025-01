La paz en el mar Rojo y tarifas de Trump acabarían con los "beneficios disparados" de los armadores

En concreto, en noviembre de 2024, "la capacidad total de los portacontenedores encargados alcanzó los 8,4 millones de contenedores de 20 pies [unos 6 metros]", según el broker Braemar. Es la cifra más alta desde que empezó la recopilación de datos en 2000.En este contexto, se destaca que la naviera italiana Mediterranean Shipping Company —uno de los líderes del sector— encabezó la lista con 107 portacontenedores encargados en noviembre, mientras que la francesa CMA-CGM le siguió de cerca con 103 buques.Como señala el medio, la coyuntura que impulsó el "despilfarro" fue un fuerte aumento del costo de los servicios de este tipo como consecuencia de los ataques hutíes a buques en el mar Rojo (que desemboca en el canal de Suez, de gran importancia logística) y la búsqueda de rutas alternativas por parte de comerciantes. Estos factores han acabado por "disparar los beneficios" de los transportistas marítimos, observa.A pesar de las previsiones de la empresa del sector Bimco de un aumento del 22% en los volúmenes de carga transportados hasta 2026 en comparación con 2019 y de las acciones "bastante lógicas" de las compañías de transporte, el periódico indicó que "no está claro hasta cuándo los ataques contribuirán al crecimiento de los ingresos".Y los analistas de Xeneta, que rastrea el mercado del transporte marítimo, a su vez afirman que la seguridad del transporte marítimo en el mar Rojo "daría lugar a tarifas [de los transportistas] más bajas", especialmente si "todos los operadores regresan al mar Rojo".Según el medio, otro factor significativo que pone en peligro el comercio mundial y, en consecuencia, los ingresos de los transportistas de contenedores, podría ser la imposición de aranceles por parte del presidente electo estadounidense Donald Trump contra varios de sus socios comerciales, en particular México, Canadá, China y la Unión Europea, y la posible respuesta de los últimos contra las mercancías de EEUU. Todo ello, prosigue, apunta a una "incertidumbre sobre las perspectivas del comercio mundial".

La paz en el mar Rojo y tarifas de Trump acabarían con los "beneficios disparados" de los armadores

© AP Photo / Eric Risberg Un buque portacontenedores (archivo) © AP Photo / Eric Risberg

Las principales navieras del mundo, impulsadas por el aumento de sus beneficios, encargaron un número récord de portacontenedores a finales de 2024, reporta el diario 'Financial Times'. No obstante, el proceso no carece de riesgos, advierte, señalando posibles perturbaciones futuras en el comercio mundial a causa de los aranceles estadounidenses.