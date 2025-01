https://noticiaslatam.lat/20250106/bloqueo-de-acuerdo-siderurgico-muestra-que-eeuu-puede-empujar-a-un-orden-economico-mas-multipolar-1160267533.html

Bloqueo de acuerdo siderúrgico muestra que EEUU puede empujar a "un orden económico más multipolar"

Bloqueo de acuerdo siderúrgico muestra que EEUU puede empujar a "un orden económico más multipolar"

El proteccionismo de Washington empujará todavía más al resto del mundo a preferir un orden multipolar y priorizar alianzas con otros países, considera en una...

"La resistencia a las políticas proteccionistas de Estados Unidos podría empujar al mundo hacia un orden económico más multipolar", destaca el medio.De acuerdo con la editorial, la decisión del gobierno del presidente de Joe Biden de bloquear el acuerdo entre las acereras Nippon Steel y US Steel no solo es una muestra de nacionalismo económico y un claro rechazo a la inversión extranjera, sino que busca enviar un mensaje sobre la presunta fortaleza del orden hegemónico que dicta Washington."El acero, elemento vital de la infraestructura y del poder militar, no es un producto más. Es la base de los puentes, tanques y rascacielos de Estados Unidos, esencial para la seguridad nacional, al igual que los soldados y los satélites", señala el medio.Al mantener US Steel en manos estadounidenses, el Global Times considera que la Administración Biden ha trazado una línea en la arena, señalando que ciertas industria son demasiado críticas para ser controladas por entidades extranjeras, incluso si estas son originarias de países aliados como Japón.Para la nación asiática, en cambio, el anuncio de Biden es un trago amargo."Las súplicas de la empresa japonesa [y del primer ministro Ishiba Shigeru, que ha dicho que pedirá explicaciones a Washington] son en vano", dice el diario, ya que "Washington trata fundamentalmente a Tokio como a un subordinado".En ese sentido, el diario apunta las implicaciones de la fracasada compra de la acerera estadounidense se extienden más allá de Japón, con los aliados de Washington —incluida la Unión Europea—, observando de cerca las ramificaciones de este fiasco, que ya está siendo impugnado en tribunales por ambas empresas.Como consecuencia, la actitud proteccionista de Washington podría acelerar la regionalización de la economía global, vaticina el diario. Los países excluidos de los mercados estadounidenses podrían redoblar su apuesta por acuerdos comerciales regionales como el Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) o la Asociación Económica Integral Regional (RCEP). Estos acuerdos, que excluyen a Estados Unidos, podrían convertirse en plataformas para que los países reduzcan su dependencia de los mercados estadounidenses y forjen nuevas alianzas económicas, con China posicionándose como un socio más confiable para los países que buscan diversificar sus relaciones económicas."Si bien la decisión de la Administración Biden puede proteger los empleos y las industrias estadounidenses en el corto plazo, conlleva riesgos a largo plazo. Al excluir la inversión extranjera, Estados Unidos perderá oportunidades para modernizar sus industrias y fortalecer su competitividad global", afirma el GT.

