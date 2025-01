https://noticiaslatam.lat/20250105/sacerdotes-catolicos-piden-a-bukele-vetar-la-ley-que-autoriza-la-mineria-metalica-en-el-salvador-1160241024.html

Sacerdotes católicos piden a Bukele vetar la ley que autoriza la minería metálica en El Salvador

SAN SALVADOR (Sputnik) — La Sociedad Cooperativa Sacerdotal (Coopesa) de El Salvador solicitó este 4 de enero al presidente Nayib Bukele vetar una ley que... 05.01.2025, Sputnik Mundo

"Puesto que toda persona tiene derecho a la vida (artículo 2 de la Constitución) los socios de Coopesa, a tenor del artículo 137 de la Constitución, pedimos al presidente Nayib Bukele que vete la ley general de minería metálica que la Asamblea Legislativa aprobó el 23 de diciembre del año 2024", llama la asociación en un pronunciamiento público. Los sacerdotes de la Coopesa —unos 600 según su presidente, el presbítero Juan Vicente Chopin— expresaron también su respaldo a los obispos de la Conferencia Episcopal de El Salvador que, en dos comunicados, del 12 y 24 de diciembre, expresaron un rechazo rotundo a la minería. "Hacemos un llamado a todos nuestros sacerdotes socios y no asociados y a los pastores evangélicos, líderes religiosos, fieles en general y personas de buen corazón, a que defiendan la vida buscando con creatividad formas de organización, concientización y resistencia, para que se pronuncien enérgicamente para que el presidente de la República vete dicha ley", manifestaron. A los diputados católicos los exhortaron a no renunciar a la identidad cristiana y aplicar la objeción de conciencia ante una ley que atente contra sus principios. Los religiosos afirmaron que el desarrollo económico es importante para la sociedad, "pero no a costa de la salud y de la vida de los ciudadanos". "La preocupación principal de los sacerdotes de la Coopesa es el impacto que la extracción minera tendrá sobre el agua y todo tipo de vida animal y vegetal", expresaron en su pronunciamiento. Recordaron que la minería metálica contamina el agua, el aire, el suelo y la biodiversidad con el uso de sustancias tóxicas como el cianuro, arsénico y mercurio, que impactan directamente en la salud de las personas y envenenan los mantos acuíferos. La ley, presentada al parlamento por iniciativa del presidente Bukele, fue aprobada por la amplia mayoría oficialista, 57 de los 60 diputados, el pasado 23 de diciembre, y concita amplias expresiones de rechazo en organizaciones y personalidades defensoras del medio ambiente, así como las fuerzas políticas de la oposición. La minería metálica estaba prohibida en El Salvador por una ley aprobada por unanimidad el 29 de marzo de 2017 por los legisladores de la Asamblea Legislativa de entonces, en una votación que apoyaron los partidos de izquierda y derecha.

