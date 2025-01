https://noticiaslatam.lat/20250105/estiman-que-superbacterias-podria-causar-hasta-40-millones-de-muertes-en-los-proximos-25-anos-1160252484.html

Estiman que "superbacterias" podrían causar hasta 40 millones de muertes en los próximos 25 años

Estiman que "superbacterias" podrían causar hasta 40 millones de muertes en los próximos 25 años

05.01.2025

Dame Sally Davies, exdirectora médica de Inglaterra, señaló al medio que aproximadamente un millón de personas fallecen al año debido a la resistencia antimicrobiana, cifra que aumentará en los próximos años.De acuerdo con la publicación, procedimientos de rutina como cirugías e incluso partos podrían acarrear riesgos incluso para la vida de los pacientes debido a las bacterias que han desarrollado dicha resistencia.De acuerdo con el especialista, el desarrollo de las "superbacterias" tiene distintos orígenes, uno de ellos y quizá de los más preocupantes es el del sector ganadero, en el que se suministra una gran cantidad de antibióticos que pueden generar la inmunidad ante los fármacos."Las bacterias tardan unos 20 minutos en multiplicarse. También mutan mucho, y si lo hacen en presencia de antibióticos y esa mutación los protege, estas cepas se multiplicarán. Y lo que es más importante, pueden transmitirlo a cualquier bacteria con la que entren en contacto", ahondó la experta.Otra causa es el mal uso médico de los antibióticos y el que las personas no concluyan sus tratamientos médicosRespecto al desarrollo de nuevos antibióticos que permitan hacer frente a los agentes patógenos resistentes, Davies señaló que el plan enfrenta la encrucijada de que las farmacéuticas no ven incentivos económicos en su investigación.Ante ello, destaca que si bien los problemas para atajar dicha problemática no son insuperables, se requiere abordarlos con un sentido de urgencia.

