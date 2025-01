https://noticiaslatam.lat/20250104/advierten-de-que-el-cambio-climatico-amenaza-con-hundir-los-mayores-puertos-petroliferos-del-mundo-1160234031.html

Advierten de que el cambio climático amenaza con hundir los mayores puertos petrolíferos del mundo

Advierten de que el cambio climático amenaza con hundir los mayores puertos petrolíferos del mundo

El ascenso del nivel del mar ya está causando problemas en todo el mundo y podría afectar a muchas grandes ciudades, desde la estadounidense de Nueva York a la china de Shanghái, pero los siguientes puertos con mayor tráfico de petroleros son los que corren mayor riesgo:Con arreglo al estudio, el calentamiento global, que ha acelerado el deshielo y la expansión de los océanos, ya ha duplicado el ritmo de subida del nivel del mar en los últimos 30 años.Con todo, la subida del nivel del mar de un metro contemplada es inevitable en el plazo de un siglo y podría producirse ya en 2070 si se derrumban las capas de hielo y no se frenan las emisiones. Un aumento del nivel del mar aún más catastrófico, de 3 metros, podría producirse ya a principios del siglo XXII, advierte.Con todo, la jefa ICCI, Pam Pearson, citada por el medio The Guardian, afirma que esta amenaza es "irónica" precisamente porque es la quema de combustibles fósiles la que provoca el calentamiento global, y muchos de los puertos potencialmente afectados se destinan precisamente al transporte de petróleo y gas. Por consiguiente, los investigadores piden a los Gobiernos del mundo que tomen medidas para reducir las emisiones mediante el cambio a fuentes de energía renovables, lo que, según consideran, no solo ralentizará el ritmo de subida del nivel del mar "sino que también limitará su ulterior aumento".

