https://noticiaslatam.lat/20241213/una-amenaza-que-afecta-a-miles-de-millones-la-superficie-de-la-tierra-se-ha-vuelto-mas-seca-1159625859.html

"Una amenaza que afecta a miles de millones": La superficie de la Tierra se ha vuelto más seca

"Una amenaza que afecta a miles de millones": La superficie de la Tierra se ha vuelto más seca

Sputnik Mundo

Los efectos del cambio climático han provocado que más del 75% de la superficie terrestre se haya vuelto más seca de manera permanente en las últimas tres... 13.12.2024, Sputnik Mundo

2024-12-13T09:15+0000

2024-12-13T09:15+0000

2024-12-13T09:15+0000

ciencia

calentamiento global

sequía

medioambiente

onu

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/03/13/1149068977_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_688d56f7574adffa1cd780b77556c383.jpg

Para el año 2100, hasta 5.000 millones de personas podrían acabar viviendo en regiones áridas, donde los suelos agotados, los recursos hídricos reducidos y ecosistemas vitales destruidos serán la norma, advierte el nuevo informe, que ha sido elaborado por la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (Cnuld).El estudio apunta a que a lo largo de los últimos 30 años el 77,6% de la superficie terrestre se ha vuelto más seca y el aumento de las zonas áridas ha sido equivalente al territorio de la India, pasando a cubrir a día de hoy hasta el 40,6% de la tierra firme, con excepción de la Antártida."Las sequías terminan, pero cuando el clima de una zona se torna más seco, se pierde la capacidad de volver a las condiciones anteriores. Los climas más secos que afectan ahora a inmensas extensiones tierras de todo el planeta no volverán a su estado anterior y esto está redefiniendo la vida en la Tierra por completo", sentenció Thiaw. Debido al aumento drástico de las temperaturas en todo el planeta como resultado del cambio climático, el agua existente se evapora más rápido y la atmósfera está adquiriendo una mayor capacidad para absorberla. La consecuencia de todo ello es que las condiciones de vida en el planeta se vuelven más difíciles, dónde las áridas praderas están reemplazando a los bosques verdes, eliminando así la humedad necesaria para realizar normalmente las actividades cotidianas y la agricultura.Otro aspecto a tener en cuenta es el uso destructivo de la tierra y la mala gestión de los recursos hídricos. Esto hace que casi 3.000 millones de personas y más de la mitad de la producción mundial de alimentos se enfrenten a situaciones de crisis “sin precedentes" en sus sistemas hídricos, según un estudio reciente.El estudio tiene una especial relevancia dada la complejidad de los factores relacionados y los resultados contradictorios, que convirtieron la tarea de documentar de manera detallada y concisa los cambios causados por el calentamiento global ha sido todo un reto, destacan los autores del trabajo.Superar estos obstáculos ha sido posible, en gran medida, gracias al uso de modelos climáticos avanzados, unidos a las metodologías estandarizadas y una revisión absoluta de la bibliografía y datos existentes, que contribuyeron al establecimiento de una imagen clara de la creciente tendencia a la desecación.En cuanto a las zonas más afectadas, el análisis destacó al continente europeo en su enteridad, el oeste de EEUU, Brasil, Asía oriental y África central. Ya a día de hoy, el 40% de las tierras agrícolas y 2.300 millones de personas están afectadas por la desecación. Todo esto, eventualmente, podría llevar a unos incendios forestales más intensos, un colapso de la agricultura y migración masiva. "Si no se hace algo para cambiar la situación en el mundo, miles de millones de personas se enfrentan a un planeta y un futuro marcado por el hambre, olas migratorias masivas y el declive económico global", declaró Barron Orr, científico jefe de la Cnuld.Los autores del informe afirman que no todo está perdido para la humanidad si se toman las medidas correspondientes y a tiempo. Los científicos consideran que algunas de las medidas que necesarias para afrontar y superar la crisis climática, pasan por reducir radicalmente las emisiones de carbono, tener una mejor y más controlada vigilancia sobre la aridez del suelo a nivel global, mejores y más responsables usos de la tierra y el agua, y la promoción de la cooperación dentro de las comunidades de todo el mundo y entre ellas."Solo si adoptamos soluciones innovadoras y fomentamos la solidaridad mundial, la humanidad puede hacer frente y superar este desafío. La cuestión no es si tenemos las herramientas para responder, sino si tenemos la voluntad de actuar", señaló Orr

https://noticiaslatam.lat/20241007/la-superficie-de-la-antartida-reverdece-rapidamente-a-causa-del-calentamiento-global-1158036879.html

https://noticiaslatam.lat/20240907/cientificos-desarrollan-un-parasol-espacial-contra-el-calentamiento-global-1157330011.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

calentamiento global, sequía, medioambiente, onu