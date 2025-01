https://noticiaslatam.lat/20250104/aerolinea-estatal-argentina-hace-recortes-de-cara-a-amenazas-de-una-venta-de-golpe-o-cierre-total-1160231493.html

Aerolínea estatal argentina hace recortes de cara a amenazas de una "venta de golpe" o cierre total

Aerolínea estatal argentina hace recortes de cara a amenazas de una "venta de golpe" o cierre total

Sputnik Mundo

La aerolínea estatal argentina, Aerolíneas Argentinas, suprime el 13% de su plantilla, elimina algunas rutas nacionales no rentables e incluso retira ciertos... 04.01.2025, Sputnik Mundo

2025-01-04T12:15+0000

2025-01-04T12:15+0000

2025-01-04T12:15+0000

américa latina

aerolínea

🏛️ compañías

📈 mercados y finanzas

argentina

javier milei

privatización

recorte

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/08/0f/1142675575_0:233:3032:1939_1920x0_80_0_0_2a84eab1fcbe2ec36dee44d3b486449c.jpg

De acuerdo con la agencia, las disposiciones son "parte de un intento por reducir la carga de la aerolínea sobre el Estado y atraer la inversión privada" o, en palabras de un alto responsable de la empresa, "ponerla en orden".En concreto, el proceso de "optimización" incluye no solo recortes en las rutas no rentables, congelaciones salariales, programas de recompra de acciones y bajas de trabajadores contratados, sino incluso reducciones en la "modesta oferta de comida a los pasajeros" declararon al medio los empleados de la aerolínea entrevistados.Además, la compañía canceló determinados beneficios para los asalariados, como por ejemplo el pago del tiempo de desplazamiento al lugar de trabajo, los vuelos gratuitos, los bonos en dólares y las vacaciones adicionales, alegando que todo ello fue "a expensas de los argentinos pobres".En general, según cita el medio, la Administración del presidente Javier Milei sostiene que la aerolínea —la cual "vació las arcas públicas" de 8.000 millones de dólares desde 2008— debe volverse "más competitiva". A continuación, el Gobierno ha prometido "venderla de golpe" o cerrarla por completo si fracasa la privatización, puntualiza.Por su parte, las fuerzas opositoras al mandatario argentino y el sindicato se resisten de todas las formas posibles a tales maniobras, mientras que los trabajadores, a pesar de que "no les gusta hacerlo", prometen organizar huelgas provocando retrasos, ya que "el trabajo es la única arma" de la que disponen, señala la agencia.Como justifican los representantes gremiales, Aerolíneas cumple una función social dada la extensión del país, "que es cinco veces mayor que Francia y se extiende desde la Antártida hasta la selva tropical del norte", y las limitadas conexiones de transporte entre los distantes centros poblados de su territorio.Sin embargo, el medio detalla que desde el inicio de los ajustes, que afectaron a la subvención de los pasajes aéreos por parte del Gobierno, la compañía se está sumergiendo en una crisis, mientras sus vuelos internos han caído un 9% a nivel nacional, y en algunos destinos hasta la mitad.

https://noticiaslatam.lat/20241230/aun-quedan-3200-pendientes-milei-promete-continuar-sus-reformas-y-abolir-regulaciones-en-2025-1160134376.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

aerolínea, 🏛️ compañías, 📈 mercados y finanzas, argentina, javier milei, privatización, recorte