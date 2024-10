https://noticiaslatam.lat/20241018/estudio-revela-que-la-temperatura-terrestre-registra-un-aumento-constante-pero-sin-aceleraciones-1158324052.html

Estudio revela que la temperatura terrestre registra un aumento constante, pero sin aceleraciones

18.10.2024

ciencia

calentamiento global

tierra

ola de calor

calor

cambio climático

Científicos de la Universidad de Santa Cruz, California, detectaron que hay evidencia limitada para detectar estadísticamente un aumento repentino de las temperaturas a nivel global.El estudio se realizó utilizando modelos de puntos de cambio que, de acuerdo con el estudio, es una técnica estadística específicamente diseñada para detectar cambios estructurales en series temporales.La publicación de la revista señala que para detectar un aumento considerable en el conjunto de datos, se requiere registrar un aumento de al menos el 55%.Así, el estudio señala que pese al debate actual que despertó el registro de temperaturas récord en 2023, la tasa de incremento de la temperatura de la superficie terrestre no ha presentado variaciones estadísticamente demostrables.Sin embargo, la científica destacó que los resultados no refutan la realidad del cambio climático."La Tierra está más caliente que nunca desde el comienzo del registro instrumental debido a las actividades humanas, y para ser claros, nuestro análisis demuestra el calentamiento continuo (...) Sin embargo, si hay una aceleración en el calentamiento global, aún no podemos detectarla estadísticamente", explicó.

tierra

Noticias

calentamiento global, tierra, ola de calor, calor, cambio climático