Comité Internacional: "La vida del exvicepresidente ecuatoriano corre peligro"

QUITO (Sputnik) — La vida del exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas (2013-2018) corre peligro, informó el Comité Internacional por su Liberación, que solicitó... 03.01.2025, Sputnik Mundo

En su mensaje, señaló que nuevamente solicitó a esta instancia ampliar las medidas cautelares para el exvicemandatario, quien permanece recluido en una cárcel de máxima seguridad en el suroeste del Ecuador desde abril del año pasado. El argumento de la instancia solicitante responde al "sistemático incumplimiento del Estado ecuatoriano de sus obligaciones ante el derecho internacional". Además, calificó de "incomprensible" la demora en las acciones que la CIDH deberá tomar frente a este pedido. En diciembre pasado, personalidades de 15 países pidieron al organismo regional adoptar nuevas medidas para proteger la vida de Glas, quien presenta problemas de salud mental y física, mientras espera por un proceso judicial por presunto peculado.En particular, solicitaron otorgar a Glas medidas no privativas de la libertad para que pueda defenderse en condiciones dignas mientras se restablece su salud.La misiva enviada al organismo defensor de derechos humanos expresa la preocupación por la integridad física y la salud de Glas, quien habría sido sometido a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes. El pedido se fundamenta en un deterioro de la salud del exfuncionario y el diagnóstico de la transformación persistente de su personalidad tras una experiencia catastrófica.Con anterioridad, la Relatora Especial de la ONU sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, Alice Jill Edwards, advirtió que las condiciones de detención de Glas ponen en riesgo su vida y llamó la atención sobre las responsabilidades que al respecto recaen en el Estado ecuatoriano. Glas cumplió más de seis años de una pena acumulada por dos procesos por presunta corrupción y, tras salir en régimen de prelibertad (con requisitos), fue llamado a un nuevo proceso por presunto peculado desde el Comité de Reconstrucción de la provincia de Manabí, tras el terremoto que asoló a la costa ecuatoriana en abril de 2016. Luego de ello, el exvicepresidente solicitó asilo diplomático a México con el argumento de una persecución política por parte del Gobierno de Daniel Noboa, lo cual fue considerado por el Gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador al aceptar darle protección. Pese a recibir el asilo, el Gobierno ecuatoriano ordenó apresar a Glas al interior de la Embajada mexicana en Quito y encarcelarlo, al considerar que él es un "delincuente común" y que no calificaba para recibir esa protección de México. El hecho motivó la ruptura de las relaciones diplomáticas por parte de ambos Estados y el inicio de un proceso contra este país andino ante la Corte Penal Internacional de La Haya, donde el Gobierno de Noboa también presentó una contrademanda, en marcha actualmente.

