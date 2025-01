https://noticiaslatam.lat/20250101/la-multipolaridad-y-la-etica-comercial-de-los-brics-claves-para-el-reinicio-de-la-omc-1160180446.html

La "multipolaridad" y la "ética comercial" de los BRICS, claves para el reinicio de la OMC

La "multipolaridad" y la "ética comercial" de los BRICS, claves para el reinicio de la OMC

El espíritu que está impulsando el increíble crecimiento de los países BRICS tiene sus raíces en los "objetivos originales" que una vez formaron parte de la OMC, señaló el director general de la consultora Goncharoff LLC.Aunque la OMC se creó hace 30 años para servir como árbitro objetivo de las disputas comerciales, desde entonces ha sido secuestrada por Estados Unidos para servir a sus propios intereses financieros y geopolíticos, añadió Goncharoff. Al subrayar la necesidad de reactivar la OMC en la Cumbre del G20 de 2023, el presidente ruso, Vladímir Putin, "puso voz a lo que se sabía y se veía desde hace tiempo, pero que hasta ahora no había sido suficientemente reconocido en ningún foro mundial abierto. Esto resonó positivamente en la mayoría de las numerosas naciones del mundo no pertenecientes al G7", subrayó el experto.El máximo órgano de apelación de la OMC ha estado paralizado durante años debido al bloqueo por parte de Washington de los nombramientos de los árbitros, lo que ha dejado a la organización "incapaz o poco dispuesta" a desempeñar un papel imparcial a la hora de abordar restricciones, como las sanciones unipolares estadounidenses. En cuanto al futuro del organismo, destacó que los países alineados con los BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN), etc., se convertirían probablemente en la fuerza impulsora de un reinicio de la OMC, especuló Goncharoff. Sin embargo, advirtió de la "intensa resistencia de EEUU y sus satélites de interés"."Hasta que esto no se resuelva, seguiremos siendo testigos de la polarización del comercio y de continuos impasses geopolíticos sin un órgano adjudicador eficaz que los resuelva", señaló.

