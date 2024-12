"Un intento de golpe de Estado": ¿pueden los demócratas revertir el triunfo de Trump?

https://noticiaslatam.lat/20241231/un-intento-de-golpe-de-estado-pueden-los-democratas-revertir-el-triunfo-de-trump-1160147784.html

En la columna, publicada por el portal The Hill la semana pasada, los autores, asociados con el Partido Demócrata, señalan que el artículo 3 de la 14ª Enmienda de la Constitución de EEUU prohíbe a los exfuncionarios que "participaron en [actos de] insurrección" volver a ocupar cargos públicos.Bajo esa lógica, se extiende un llamado a los legisladores a invocar este texto y prohibir que Trump jure el próximo 14 de enero como el presidente número 47 de los EEUU debido a su rol durante el violento asalto al Capitolio del 2021 por parte de centenares de sus seguidores.En ese sentido, al señalar que la iniciativa forma parte de un plan de los demócratas para evitar perder el poder, el Washington Times precisa que uno de los firmantes de la columna, David M. Schulte, es el propietario de la casa de la ciudad costera de Martha's Vineyard donde solía veranear la familia de Barack Obama durante su presidencia.El diario recuerda además que la Corte Suprema de Colorado, controlada por los demócratas, intentó el año pasado bloquear al exmandatario de poder acceder de la boleta electoral para la contienda del 2024 al dictaminar que "había evidencias claras y convincentes de que el presidente Trump participó en una insurrección".Pero la decisión fue apelada y la Corte Suprema de Estados Unidos falló a favor de Trump, concluyendo que "los estados no tienen poder bajo la Constitución" para excluir a candidatos de cargos públicos, y especialmente de competir por la presidencia.De acuerdo al editorial, los argumentos esgrimidos por los firmantes es todavía más débil que el de la Corte Suprema de Colorado, porque los demócratas nunca acusaron a Trump de insurrección, sino de "incitación a la insurrección", algo que no está contemplado en el artículo 3 de la 14ª Enmienda de la Constitución de EEUU."Pero, finalmente, las mentiras palpables de sus oponentes contribuyeron a la fortaleza del desempeño de Trump el pasado 5 de noviembre", concluye el artículo.

