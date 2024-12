https://noticiaslatam.lat/20241231/aumenta-el-precio-de-los-hidrocarburos-en-europa-ante-el-fin-del-transito-de-gas-ruso-por-ucrania-1160167304.html

Aumenta el precio de los hidrocarburos en Europa ante el fin del tránsito de gas ruso por Ucrania

Aumenta el precio de los hidrocarburos en Europa ante el fin del tránsito de gas ruso por Ucrania

Los precios del gas en Europa se dispararon a 536 dólares por 1.000 metros cúbicos durante las operaciones ICE, el nivel más alto desde el 27 de noviembre de... 31.12.2024, Sputnik Mundo

Los futuros de febrero en el centro holandés TTF superaron los 536 dólares por 1.000 metros cúbicos (50 euros por MWh). El actual acuerdo de tránsito, que permite el transporte de 40 mil millones de metros cúbicos al año a través de Ucrania, expira el 1 de enero.El 19 de diciembre, el presidente ruso, Vladímir Putin, confirmó durante su gran rueda de prensa y la línea directa que no habrá un nuevo contrato para el tránsito de gas a través de ese país europeo.Mientras que Kiev anunció planes para detener el tránsito de gas ruso a las 8:00 a.m., hora de Moscú, el 1 de enero.Sin embargo, Ucrania declaró que está dispuesta a reanudar el tránsito a petición de la Comisión Europea, siempre que se trate de gas no ruso. Putin sugirió contratos con proveedores externos, incluidas empresas turcas, húngaras, eslovacas o azerbaiyanas.Mientras tanto, las ofertas de tránsito de gas desde Rusia a través de Ucrania para el 1 de enero se redujeron a cero, según datos del Operador del Sistema de Transmisión de Gas de Ucrania.El suministro finalizará a las 08:00 hora de Moscú (05:00 GMT) del 1 de enero, según un documento contractual sobre el tránsito de gas. Las autoridades ucranianas han declarado repetidamente que no tienen intención de prorrogar el acuerdo de tránsito.

ucrania

